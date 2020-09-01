У зоні проведення операції Об'єднаних сил посилюють карантин



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Українські військові з 1 вересня посилюють протиепідемічні заходи

Військовим необхідно уникати контактів особового складу з військовослужбовцями інших частин і цивільним населенням

У районі проведення операції Об'єднаних сил посилюються заходи щодо профілактики поширення Covid-19.

Про це повідомили в пресцентрі штабу Об'єднаних сил.

«У зв'язку з погіршенням епідеміологічної ситуації в Україні, пов'язаної з поширенням Covid-19, відповідно до рішення командувача об'єднаних сил від 31.08.2020. № 4664 з 1 вересня 2020 року посилюються заходи щодо профілактики поширення інфекції», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що з боку Харківської, Дніпропетровської та Запорізької областей обмежується перетин лінії проведення операції Об'єднаних сил для громадян, які не мають відповідних документів, визначених у районі проведення операції Об'єднаних сил.

«Продовжиться контроль перевізників і цивільного населення щодо дотримання правил пасажирських перевезень на автостанціях, залізничних вокзалах, зупинках громадського транспорту та інших обмежень, введених урядом України», – додали в штабі.

Відносно військовослужбовців будуть посилені вимоги дотримання ними режимно-обмежувальних заходів карантину, уникнення контактів особового складу з військовослужбовцями інших частин і цивільним населенням.

«На місцях несення служби, контрольно-пропускних пунктах, об'єктах життєдіяльності особового складу - обов'язкове проведення щоденної профілактичної дезінфекції. А також обов'язкове використання особовим складом засобів індивідуального захисту (масок) і дотримання соціальної дистанції», – резюмували в повідомленні.

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