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    Події в Україні

    У зоні проведення операції Об'єднаних сил посилюють карантин

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    Українські військові з 1 вересня&nbsp;<span>посилюють протиепідемічні заходи</span> - У зоні проведення операції Об'єднаних сил посилюють карантин
    Українські військові з 1 вересня посилюють протиепідемічні заходи

    Військовим необхідно уникати контактів особового складу з військовослужбовцями інших частин і цивільним населенням

    У районі проведення операції Об'єднаних сил посилюються заходи щодо профілактики поширення Covid-19.

    Про це повідомили в пресцентрі штабу Об'єднаних сил.

    «У зв'язку з погіршенням епідеміологічної ситуації в Україні, пов'язаної з поширенням Covid-19, відповідно до рішення командувача об'єднаних сил від 31.08.2020. № 4664 з 1 вересня 2020 року посилюються заходи щодо профілактики поширення інфекції», – йдеться в повідомленні.

    Зазначається, що з боку Харківської, Дніпропетровської та Запорізької областей обмежується перетин лінії проведення операції Об'єднаних сил для громадян, які не мають відповідних документів, визначених у районі проведення операції Об'єднаних сил.

    «Продовжиться контроль перевізників і цивільного населення щодо дотримання правил пасажирських перевезень на автостанціях, залізничних вокзалах, зупинках громадського транспорту та інших обмежень, введених урядом України», – додали в штабі.

    Відносно військовослужбовців будуть посилені вимоги дотримання ними режимно-обмежувальних заходів карантину, уникнення контактів особового складу з військовослужбовцями інших частин і цивільним населенням.

    «На місцях несення служби, контрольно-пропускних пунктах, об'єктах життєдіяльності особового складу - обов'язкове проведення щоденної профілактичної дезінфекції. А також обов'язкове використання особовим складом засобів індивідуального захисту (масок) і дотримання соціальної дистанції», – резюмували в повідомленні.

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    До слова, з  вересня на Донбасі пункти пропуску переходять на осінній режим роботи.

    Донбас військові карантин Операція Об’єднаних сил коронавірус
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