На Одещині жінка повторно інфікувалася коронавірусом



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Пацієнтка має супутні захворювання, зокрема, ендокринну патологію

Наразі стан жінки – середньої тяжкості

У мешканки Ізмаїльського району, що на Одещині, вдруге діагностували коронавірус.

Про це пише видання «Бессарабія.Inform» з посиланням на головного санітарного лікаря області Віталія Гончарова.

Зазначається, що випадок повторного зараження в області виявлено вперше.

На коронавірус жінка захворіла в червні. Однак після лікування отримала два негативних результати тестування на Covid-19.

Вдруге діагноз підтвердився 25 серпня. Наразі стан жінки – середньої тяжкості. Вона лікується стаціонарно. Відомо, що пацієнтка має супутні захворювання, зокрема, ендокринну патологію.

До слова, в Україні за останні три місяці вчетверо зросла кількість людей, яких госпіталізують із коронавірусом.

Коронавірус в Україні

Всього 121215

Хворіють 61544

Одужали 57114

Померли 2557

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До слова, станом на ранок 31 серпня в Україні за минулу добу захворіла 2 141 людина, це на 45 осіб більше, ніж учора (2 096). Загалом одужали 57 114 осіб, летальних випадків – 2 557. Одужали – 380 (вчора 596), померли – 30 (вчора 35). Від початку пандемії в Україні заразилося коронавірусом 121 215 людей.