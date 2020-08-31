Миколаївщина посилила карантин, попри «зелену зону»
В області занепокоєні через швидкі темпи поширення коронавірусу
Миколаївська область, яка знаходиться в «зеленій зоні» карантинних обмежень, посилила карантин. В області заборонені концерти, дискотеки і робота нічних клубів.
Про це йдеться в повідомленні на сайті Миколаївської обласної державної адміністрації.
Повідомляється, що регіональна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій вирішила додатково до обмежень «зеленої зони» заборонити:
- концерти (крім закладів культури, для яких концертна діяльність протягом року була основним видом діяльності);
- дискотеки;
- роботу нічних клубів;
- роботу закладів громадського харчування з організацією дозвілля (ресторанів, кафе, барів, закусочних, їдалень, кафетеріїв, буфетів і т.д.).
«Таке рішення прийнято у зв'язку з швидкими темпами приросту захворюваності на Covid-19», - йдеться в повідомленні.
В ОДА наголошують, що на сьогодні показник захворюваності за останні 14 днів на 100 тисяч населення становить 40,14 (при допустимому базовому рівні не більше 40).
Нагадаємо, в Україні з понеділка, 31 серпня, почало діяти нове епідемічне зонування.
До червоної зони будуть віднесені міста Івано-Франківськ, Калуш та Коломия, Городенківський, Косівський та Тисменицький райони Івано-Франківської області; міста Біляївка та Ізмаїл Одеської області; міста Дубно та Острог, Костопільський та Радивилівський райони Рівненської області; міста Бережани та Чортків, Бережанський район Тернопільської області; місто Чернівці, Вижницький, Глибоцький, Заставнівський, Кіцманський та Новоселицький райони Чернівецької області.
Як повідомлялося, в Україні за три місяці вчетверо зросла кількість госпіталізованих з Covid-19.
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Всього121215
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Хворіють61544
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Одужали57114
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Померли2557
До слова, станом на ранок 31 серпня в Україні за минулу добу захворіла 2 141 людина, це на 45 осіб більше, ніж учора (2 096). Загалом одужали 57 114 осіб, летальних випадків – 2 557. Одужали – 380 (вчора 596), померли – 30 (вчора 35). Від початку пандемії в Україні заразилося коронавірусом 121 215 людей.