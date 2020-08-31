Міністр охорони здоров'я запевнив, що в Україні навчилися лікувати Cоvid-19



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Українські лікарі вдосконалюють протокол лікування коронавірусу

Глава МОЗ повідомив. що протокол лікування постійно вдосконалюється

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що в Україні навчилися лікувати коронавірус. При цьому він зазначив, що у цьому допоміг національний протокол лікування.

Про це міністр заявив в інтерв’ю телеканалу «Україна 24».

«На початку березня, коли прийшов Cоvid-19, не було доказової медицини щодо процесів лікування, надалі ми затвердили національний протокол лікування», - зазначив він.

За словами Степанова, національний протокол лікування - це алгоритм дії лікаря під час того, як він стикається з будь-якою хворобою.

Він також додав, що протокол лікування постійно вдосконалюється.

«Цього всього не було. Ми все це зробили і постійно вдосконалюємо, в залежності від світового досвіду. Це ж нове не тільки в Україні, а й у світі», - додав міністр.

До слова, наприкінці липня Міністерство охорони здоров’я внесло зміни до протоколу лікування Covid-19. Зокрема препарат дексаметазон, який нещодавно внесли до протоколу лікування Covid-19, тепер можна використовувати лише під наглядом лікарів.

Зазначимо, що іще на початку квітня Міністерство охорони здоров'я затвердило протокол лікування коронавірусу.

А вже 10 квітня Міністерство охорони здоров'я оновило протокол лікування Covid-19 і додало до нього новий препарат - «Фавіпіравір».

Наприкінці травня стало відомо, що плаквеніл, який використовують в Україні при лікуванні Сovid-19, лише збільшує смертність. Також повідомлялось, в Україні почнуть виробляти «експериментальний препарат» проти короновірусу, який дає побічні ефекти.

Нагадаємо, що колишня очільниця Міністерства охорони здоров’я Уляна Супрун рознесла в пух і прах схему лікування Covid-19, затверджену МОЗ. Зокрема, вона зазначила, що гідроксилхлорін та хлорохін — це препарати, які застосовуються для лікування малярії та певних запальних станів. Хлорохін здебільшого застосовується для лікування малярії, а гідроксихлорохін застосовується для лікування ревматоїдного артриту чи системного червоного вовчака.



