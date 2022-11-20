Маленький херсонець звернувся до військових і розчулив мережу

Слова малюка зворушили і водночас розсмішили захисника, який зняв момент на відео

Маленький українець із Херсонщини підкорив мережу своїм запитанням до військового ЗСУ, який звільняв населені пункти регіону від російських окупантів.

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Слова малюка зворушили і водночас розсмішили захисника, який зняв момент на відео. Ролик поширився у соцмережах.

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На кадрах видно гурт дорослих і дітей, які зібралися, щоб зустріти своїх визволителів.

До військовослужбовця ЗСУ з камерою підійшов хлопчик, якому воїн одразу простягнув руку для привітання. Малюк радо потиснув руку чоловікові у формі, але вирішив уточнити в нього, чи правда ворожих солдатів більше немає там, де він живе.

«Дядьку, а ти тих козлів вигнав?», – спитав хлопчик й, отримавши ствердну відповідь, відійшов.

Раніше Pianoбой розповів про несподіване прохання херсонців під час концерту.

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До слова, 11 листопада Міноборони України повідомило про звільнення Херсона від окупантів. Збройні сили України зайшли в Херсон. Шляхи відступу російських окупантів перебувають під вогневим контролем української армії.