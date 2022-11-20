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Маленький херсонець звернувся до військових і розчулив мережу

Надія Карбунар
glavcom.ua
Маленький херсонець звернувся до військових і розчулив мережу
Маленький херсонець розчулив українців
фото: скріншот із відео

Слова малюка зворушили і водночас розсмішили захисника, який зняв момент на відео

Маленький українець із Херсонщини підкорив мережу своїм запитанням до військового ЗСУ, який звільняв населені пункти регіону від російських окупантів.

Слова малюка зворушили і водночас розсмішили захисника, який зняв момент на відео. Ролик поширився у соцмережах.

На кадрах видно гурт дорослих і дітей, які зібралися, щоб зустріти своїх визволителів.

До військовослужбовця ЗСУ з камерою підійшов хлопчик, якому воїн одразу простягнув руку для привітання. Малюк радо потиснув руку чоловікові у формі, але вирішив уточнити в нього, чи правда ворожих солдатів більше немає там, де він живе.

«Дядьку, а ти тих козлів вигнав?», – спитав хлопчик й, отримавши ствердну відповідь, відійшов.

Раніше Pianoбой розповів про несподіване прохання херсонців під час концерту. 

До слова, 11 листопада Міноборони України повідомило про звільнення Херсона від окупантів. Збройні сили України зайшли в Херсон. Шляхи відступу російських окупантів перебувають під вогневим контролем української армії.

Читайте також: Як українці боролися з окупаційною владою Херсона – розповідь партизана
Теги: контрнаступ Херсон відео

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