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Рашисти, тікаючи із Херсона, розграбували музеї (фото)

Надія Клочко
glavcom.ua
Рашисти, тікаючи із Херсона, розграбували музеї (фото)
Наразі Мінкульт оцінює обсяги збитків, завданих музеям Херсона під час окупації
фото: vgoru.org

Окупанти викрали тисячі цінних експонатів із музеїв Херсона

У Херсоні, який нещодавно був звільнений від окупантів, рашисти пограбували художній та краєзнавчий музеї, вивезли велику кількість цінних експонатів. Про це повідомив міністр культури та інформполітики Олександр Ткаченко у коментарі телеканалу Freeдом.

Міністр зазначив, що точний обсяг завданих збитків буде зрозумілий після того, як пройде звірка з реєстрами артефактів, які були у художньому та краєзнавчому музеях:

«Але попередньо ми розуміємо, що з художнього музею було вкрадено близько 80% робіт і чимала колекція з краєзнавчого музею», – сказав він.

Ткаченко зазначив, що з початком повномасштабної війни розкрадання українських музеїв окупантами відбувалося переважно на півдні Херсонської області та на півдні Донецької області:

Зазначимо, до повномасштабного вторгнення Росії у краєзнавчому музеї у Херсоні було понад 170 тис. експонатів.

Херсонське видання «Вгору» оприлюднило фото розграбованих виставкових залів Херсонського краєзнавчого музею.

Рашисти, тікаючи із Херсона, розграбували музеї (фото) фото 1
Рашисти, тікаючи із Херсона, розграбували музеї (фото) фото 2
Рашисти, тікаючи із Херсона, розграбували музеї (фото) фото 3
Рашисти, тікаючи із Херсона, розграбували музеї (фото) фото 4
Рашисти, тікаючи із Херсона, розграбували музеї (фото) фото 5

Директорка Херсонського музею Аліна Доценко в інтерв’ю «Українській правді» раніше розповіла, що вкрадена росіянами колекція Херсонського художнього музею налічувала понад 13 тис. творів і предметів. У колекції картини та ікони XVIII-XX століть, перлина колекції – це іконопис. До початку повномасштабного вторгнення, українські музеї закликали Міністерство культури розробити план евакуації колекцій, проте зреагували у відомстві лише 24 лютого.

Під час тимчасової окупації Херсона, росіяни вивезли вантажівками колекцію Херсонського художнього музею – іконописи, роботи Айвазовського, Врубеля та інші цінності.

Доценко зауважила, що не один раз надсилали наративи – зробити план, продумати географію. Окрім цього, під час ремонту музею, про вивезення спілкувалась з обласною адміністрацією, не з міністерством. Вона наголосила, що від журналістів дізналась, що восени музеї Києва «буквально вимагали план евакуації», пакувальний матеріал у Міністерства, проте їм сказали «не панікувати».

«О третій годині ночі 24 лютого я почула, як бомблять, бо мешкаю біля Антонівського мосту. Міністр подзвонив відеозв’язком о 15 годині дня – їхав в машині. Каже: «Треба вивозити музей». А в нас бомблять Херсон, Антонівський міст, літаки літають, з тероборони вже люди гинуть. З наших захисників загинули майже всі. Перепитала, на чому вивозити. Де брати кошти, вантажників, охорону, спеціальний транспорт. Везти потрібно через Миколаїв – а його бомбили ще страшніше. Мені ніхто нічого не відповів – на цьому розмова завершилась», – розповіла вона.

До початку повномасштабного вторгнення працівники могли б вивезти музейну колекцію в спеціально обладнане приміщення в Херсоні. За словами Доценко, для цього потребували б близько 50 машин з підв’язками та ущільнювачами. Всередині роботи мали б перекласти матеріалом, хоча б 30 вантажників.

Окрім цього, тендітні роботи – графіка, акварель мають бути обов’язково оформлені в скло, в тонкі рами – мають бути у великих ящиках.

«У нас багато робіт на підрамниках, у дорогих рамах – вони мають упаковуватись у пінопласти, в м’які матеріали, у великі целофани. Під час бомбардувань про таке транспортування не могло йтися», – пояснила директорка музею.

Доценко також розповіла, що до пограбування музею причетні місцеві колаборанти.

«Росіяни, як заходили в місто – побачили з бронемашин наші будівельні мішки. 3-го березня ввалились 16 озброєних чоловіків, викинули з музею поліціянта, стріляли по дверях. Коли зайшли – подивились, що в будівлі ремонт, не зможуть блокпост зробити – і залишили музей. Я всюди всім говорила, що колекція вивезена, лишилось – таке-сяке. Тоді відв’язались. Якби не здали свої ж колаборанти – можливо, змогли б пересидіти», – зазначила вона.

Розмірковуючи про подальшу долю колекції, директорка зауважила, щоби повернути цінності має діяти парламентська команда, Офіс президента. Хтось має створити ініціативну групу, адже наразі в законодавстві України немає порядку повернення картин.

Нагадаємо, раніше мер окупованої Нової Каховки Володимир Коваленко розповів, що рашисти обікрали галерею імені знаменитого художника Альбіна Гавдзинського. 

За даними Мінкульту, від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну окупанти викрали артефакти з майже 40 українських музеїв.

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Теги: Херсон Олександр Ткаченко деокупація музей Мінкульт окупанти

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