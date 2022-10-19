Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Удар по Дніпропетровщині: чотири громади без світла та води (фото)

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Удар по Дніпропетровщині: чотири громади без світла та води (фото)
У результаті обстрілів пошкоджені житлові будинки
фото: Валентин Резніченко/Facebook

У Криворізькому районі окупанти поцілили ракетами по енергетичній інфраструктурі

Російські окупанти у ніч на 19 жовтня накрили вогнем Криворізький та Нікопольський райони Дніпропетровщини. Про це повідомляє голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

У Криворізькому районі окупанти поцілили ракетами по енергетичній інфраструктурі. Серйозні руйнування.

«Без електрики залишилися міста та села у Апостолівській, Зеленодольській, Широківській та Софіївській громадах і один з районів Кривого Рогу. Знеструмлені насосні станції місцевих водоканалів. У цих же громадах перебої з водою. Тривають відновлювальні роботи», – розповів Резніченко.

У Кривому Розі внаслідок ворожої атаки понівечений двоповерховий будинок. Попередньо, люди не постраждали. На місці працюють рятувальники та правоохоронці.

Удар по Дніпропетровщині: чотири громади без світла та води (фото) фото 1
Удар по Дніпропетровщині: чотири громади без світла та води (фото) фото 2
Удар по Дніпропетровщині: чотири громади без світла та води (фото) фото 3

Нікопольський район російські окупаційні війська усю ніч обстрілювали з «Градів», «Ураганів» та важкої артилерії. Скерували на Марганецьку та Червоногригорівську громади до 60 снарядів. Пошкоджені житлові будинки. Постраждалих немає.

Раніше стало відомо, що у ніч на 19 жовтня російські загарбники зруйнували об'єкт енергетичної інфраструктури у Криворізькому районі.

Нагадаємо, триває 238-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни, ворог продовжує завдавати ударів по критичній інфраструктурі та помешканнях цивільного населення.

Протягом доби противник завдав 10 ракетних та 18 авіаційних ударів, здійснив понад 76 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Ударів противника зазнали райони понад 10 населених пунктів. Серед них - Київ, Житомир, Харків, Дніпро, Кривий Ріг, Запоріжжя, Курахове Донецької області, Трихати Миколаївської області та Миколаїв.

Теги: війна Дніпропетровщина Кривий Ріг обстріл росія окупанти

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Без електроенергії залишилось багато населених пунктів району
Окупанти вночі зруйнували об'єкт енергетичної інфраструктури у Криворізькому районі
Сьогодні, 05:01
Вілкул повідомив про політ ракет та дронів у напрямку Кривого Рогу
Окупанти запустили ракети та дрони-камікадзе у напрямку Кривого Рогу
Вчора, 22:45
Сили ППО збили кілька ворожих ракет на Дніпропетровщині
Сили ППО збили кілька ворожих ракет на Дніпропетровщині
Вчора, 11:26

Події в Україні

Рашисти влаштували терор Енергодару: є серйозні пошкодження
Рашисти влаштували терор Енергодару: є серйозні пошкодження
Удар по Дніпропетровщині: чотири громади без світла та води (фото)
Удар по Дніпропетровщині: чотири громади без світла та води (фото)
Скільки жінок служать у ЗСУ: оприлюднено цікаву статистику
Скільки жінок служать у ЗСУ: оприлюднено цікаву статистику
На Херсонщині окупанти глушать зв'язок: Генштаб назвав причину
На Херсонщині окупанти глушать зв'язок: Генштаб назвав причину
Головне за ніч: іранські інструктори в Криму та військова допомога Німеччини
Головне за ніч: іранські інструктори в Криму та військова допомога Німеччини
Стало відомо, яких військових Росія забирає з полону найактивніше
Стало відомо, яких військових Росія забирає з полону найактивніше

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
159K
Ситуація критична. Банкова закликала готуватися до відключення світла й води
79K
Влада блокує вихід парафій з Московського патріархату. ПЦУ звернулась до Зеленського
71K
«Дорогі брати та сестри». Список архієреїв України, які досі служать Кирилу (документи)
66K
Навіщо Кремлю так зване «припинення мобілізації»: пояснення ексдепутата Держдуми 
53K
Рашист кинув товаришів у палаючому танку та втік (відео)
45K
Як «кухар Путіна» набирає зеків на війну: військовополонений видав секрети

Новини

За добу авіація ЗСУ вдарила по 16 базах окупантів – Генштаб
Сьогодні, 07:17
Аналітики ISW назвали справжню мету мобілізації в Білорусі
Сьогодні, 06:21
За добу ЗСУ відбили сім атак окупантів на Харківщині та Донеччині – Генштаб
Вчора, 07:04
Атака дронів на Україну. ISW назвав мету Росії
Вчора, 06:33
Італія надала Україні новий пакет військової допомоги
Вчора, 00:45
За добу ЗСУ відбили дев’ять ворожих атак на Донеччині – Генштаб
17 жовтня, 07:11

Прес-релізи

В Україні запустили проєкт з ремонту вантажівок для фронту
В Україні запустили проєкт з ремонту вантажівок для фронту
18 жовтня, 17:40
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту