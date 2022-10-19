Удар по Дніпропетровщині: чотири громади без світла та води (фото)

У Криворізькому районі окупанти поцілили ракетами по енергетичній інфраструктурі

Російські окупанти у ніч на 19 жовтня накрили вогнем Криворізький та Нікопольський райони Дніпропетровщини. Про це повідомляє голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

У Криворізькому районі окупанти поцілили ракетами по енергетичній інфраструктурі. Серйозні руйнування.

«Без електрики залишилися міста та села у Апостолівській, Зеленодольській, Широківській та Софіївській громадах і один з районів Кривого Рогу. Знеструмлені насосні станції місцевих водоканалів. У цих же громадах перебої з водою. Тривають відновлювальні роботи», – розповів Резніченко.

У Кривому Розі внаслідок ворожої атаки понівечений двоповерховий будинок. Попередньо, люди не постраждали. На місці працюють рятувальники та правоохоронці.

Нікопольський район російські окупаційні війська усю ніч обстрілювали з «Градів», «Ураганів» та важкої артилерії. Скерували на Марганецьку та Червоногригорівську громади до 60 снарядів. Пошкоджені житлові будинки. Постраждалих немає.

Раніше стало відомо, що у ніч на 19 жовтня російські загарбники зруйнували об'єкт енергетичної інфраструктури у Криворізькому районі.

Нагадаємо, триває 238-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни, ворог продовжує завдавати ударів по критичній інфраструктурі та помешканнях цивільного населення.

Протягом доби противник завдав 10 ракетних та 18 авіаційних ударів, здійснив понад 76 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Ударів противника зазнали райони понад 10 населених пунктів. Серед них - Київ, Житомир, Харків, Дніпро, Кривий Ріг, Запоріжжя, Курахове Донецької області, Трихати Миколаївської області та Миколаїв.