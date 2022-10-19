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Рашисти вночі зруйнували об'єкт енергетичної інфраструктури у Криворізькому районі

Юрій Лящук
glavcom.ua
Рашисти вночі зруйнували об'єкт енергетичної інфраструктури у Криворізькому районі
Без електроенергії залишилось багато населених пунктів району
фото ілюстративне

Сьогодні вночі російські окупанти запустили у бік Кривого Рогу Дніпропетровської області ракети та дрони-камікадзе

Сьогодні вночі російські загарбники зруйнували об'єкт енергетичної інфраструктури у Криворізькому районі. У зв'язку з цим у регіоні було оголошено повітряну тривогу. Про це повідомив голова військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул у своєму Телеграм-каналі.

«Внаслідок руйнування об'єкта енергетичної інфраструктури у Криворізькому районі через влучання під час останньої повітряної тривоги (більш детально інформацію давати недоцільно) без електроенергії багато населених пунктів району та мікрорайон Інгулець у Кривому Розі.

Працюють енергетики. Якщо до ранку ліквідувати аварію не вдасться, то на Інгульці буде організовано підвезення води. Видача води буде проводитись за такими адресами:

  • Горняків, 24;
  • Седнева, 27;
  • Каткова,13; 2;
  • Перемоги, 35; 53; 13;
  • Станкова, 9;
  • Салютна-Каткова,
  • Станкова, 2а.

Час початку видачі з 6 години ранку. Будемо намагатися задіяти альтернативні схеми електроживлення, але на це потрібен час», – написав Вілкул.

Нагадаємо, за словами керівника головного управління розвідки Міноборони генерал-майора Кирила Буданова, Росія замовила декілька партій дронів-камікадзе в Ірану для атак на Україну

Додамо, що міністр Кулеба запропонував розірвати дипломатичні відносини України з Іраном.

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Теги: війна Кривий Ріг Олександр Вілкул росія Україна

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