Рашисти вночі зруйнували об'єкт енергетичної інфраструктури у Криворізькому районі
Сьогодні вночі російські окупанти запустили у бік Кривого Рогу Дніпропетровської області ракети та дрони-камікадзе
Сьогодні вночі російські загарбники зруйнували об'єкт енергетичної інфраструктури у Криворізькому районі. У зв'язку з цим у регіоні було оголошено повітряну тривогу. Про це повідомив голова військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул у своєму Телеграм-каналі.
«Внаслідок руйнування об'єкта енергетичної інфраструктури у Криворізькому районі через влучання під час останньої повітряної тривоги (більш детально інформацію давати недоцільно) без електроенергії багато населених пунктів району та мікрорайон Інгулець у Кривому Розі.
Працюють енергетики. Якщо до ранку ліквідувати аварію не вдасться, то на Інгульці буде організовано підвезення води. Видача води буде проводитись за такими адресами:
- Горняків, 24;
- Седнева, 27;
- Каткова,13; 2;
- Перемоги, 35; 53; 13;
- Станкова, 9;
- Салютна-Каткова,
- Станкова, 2а.
Час початку видачі з 6 години ранку. Будемо намагатися задіяти альтернативні схеми електроживлення, але на це потрібен час», – написав Вілкул.
Нагадаємо, за словами керівника головного управління розвідки Міноборони генерал-майора Кирила Буданова, Росія замовила декілька партій дронів-камікадзе в Ірану для атак на Україну.
Додамо, що міністр Кулеба запропонував розірвати дипломатичні відносини України з Іраном.
Коментарі — 0