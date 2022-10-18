Сили ППО збили кілька ворожих ракет на Дніпропетровщині

Рашисти вдарили двома ракетами по об’єкту енергетичної інфраструктури у Дніпрі

Українські захисники під час повітряної тривоги знищили чотири ворожі ракети у небі над Дніпропетровщиною. Про це повідомив голова місцевої ОВА Валентин Резніченко.

«Під час ворожої атаки на Дніпро наша ППО знищила чотири російськi ракети. Дякуємо захисникам», – йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що російські загарбники вдарили двома ракетами по об’єкту енергетичної інфраструктури у Дніпрі.

Крім того, сьогодні зранку рашисти атакували Кривий Ріг. Окупанти обстріляли ракетами Харків. Також ворог влучив в об’єкт енергетичної інфраструктури у Дніпрі та Житомирі. Ворожі ракети влучили і по столиці.

До слова, триває 237-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках, разом з тим не залишає спроб вести наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках.