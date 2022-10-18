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Окупанти запустили ракети та дрони-камікадзе у напрямку Кривого Рогу

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Окупанти запустили ракети та дрони-камікадзе у напрямку Кривого Рогу
Вілкул повідомив про політ ракет та дронів у напрямку Кривого Рогу
фото з відкритих джерел

В одному з районів Кривого Рогу чути звуки дронів-камікадзе

Російські окупанти запустили у бік Кривого Рогу Дніпропетровської області ракети, а також дрони-камікадзе. У зв'язку з цим у регіоні оголошено повітряну тривогу. Про це повідомив в Telegram голови військової адміністрації Кривого Рогу Олександра Вілкула.

Вілкул також закликав населення Кривого Рогу та району не ігнорувати сигнали повітряної тривоги через високий ризик ракетних ударів.

«Кривий Ріг. Не ігноруємо сигнал повітряної тривоги. Ризик реально високий. Ракети та дрони-камікадзе на нашому напрямку», – написав він.

До закінчення повітряної тривоги рекомендується перебувати у укриттях.

Нагадаємо, за словами керівника головного управління розвідки Міноборони генерал-майора Кирила Буданова, Росія замовила декілька партій дронів-камікадзе в Ірану для атак на Україну. 

Додамо, що міністр Кулеба запропонував розірвати дипломатичні відносини України з Іраном.

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Теги: окупанти населення Telegram

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