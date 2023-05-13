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Удар по Хмельниччині: влада назвала кількість поранених

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Удар по Хмельниччині: влада назвала кількість поранених
Вибухи прогриміли на території однієї з громад Хмельницького району
фото: glavcom.ua

Стан постраждалих оцінюється як середньої тяжкості

Внаслідок нічної ворожої атаки на Хмельницьку область поранень зазнали п'ятеро осіб. Про це повідомив заступник голови Хмельницької обладміністрації Сергій Тюрін в ефірі телемарафону.

«Були влучання в об'єкт критичної інфраструктури. Він знаходиться поза межами населених пунктів. Прямої загрози населенню або житловим чи промисловим будівлям не було. Від вибухової хвилі було пошкоджено вікна, двері. Є інформація про п'ятьох постраждалих від уламків скла, яким надається допомога», – сказав Тюрін.

За його даними, стан постраждалих середньої тяжкості, всім постраждалим надається медична допомога.

Нагадаємо, у ніч на 13 травня прогриміла серія вибухів на Хмельниччині

Хмельницька обласна військова адміністрація повідомила про приліт по критичній інфраструктурі. Об'єкт знаходиться за межами населених пунктів.

Мер міста Олександр Симчишин повідомив, що у Хмельницькому прильотів не зафіксовано. Однак у результаті терористичної атаки є влучання в об’єкт на території однієї з громад Хмельницького району. Пожежа триває.

Внаслідок вибухових хвиль у Хмельницькому пошкоджено навчальні заклади, медичні заклади, адміністративні будівлі, промислові об’єкти, багатоповерхові та індивідуальні житлові будинки. Є постраждалі і поранені мешканці громади.

У результаті ворожих обстрілів Хмельниччини тимчасово обмежено рух потягів у регіоні, частина поїздів вимушено прямуватиме об'їзним шляхом.

Теги: вибух росія Хмельниччина окупанти війна Хмельницкий

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