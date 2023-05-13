На Хмельниччині через вибухи обмежено рух потягів
Очікується затримка щонайменше п'ятьох поїздів
У результаті ворожих обстрілів Хмельниччини тимчасово обмежено рух потягів у регіоні, частина поїздів вимушено прямуватиме об'їзним шляхом. Про це повідомляє Укрзалізниця.
Слід очікувати суттєвої затримки щонайменше п'ятьох рейсів на даний момент:
- №38/36 Ужгород, Перемишль – Одеса;
- №119 Запоріжжя – Львів;
- №139 Київ – Кам'янець-Подільський;
- №85/233 Покровськ, Дніпро – Львів;
- №716 Перемишль – Київ.
«Більше деталей згодом, просимо зберігати спокій, не викладати фото/відеоматеріали з місця події до їхнього офіційного оприлюднення Генштабом та слідкувати за оновленнями», – йдеться у повідомленні Укрзалізниці.
Нагадаємо, у ніч на 13 травня під час повітряної тривоги у Хмельницькій області прогриміли вибухи.
Повідомлялося, що Росія запустила дрони по північних регіонах, зокрема по Києву та Київській області.
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