На Хмельниччині через вибухи обмежено рух потягів

Очікується затримка щонайменше п'ятьох поїздів

У результаті ворожих обстрілів Хмельниччини тимчасово обмежено рух потягів у регіоні, частина поїздів вимушено прямуватиме об'їзним шляхом. Про це повідомляє Укрзалізниця.

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Слід очікувати суттєвої затримки щонайменше п'ятьох рейсів на даний момент:

№38/36 Ужгород, Перемишль – Одеса;

№119 Запоріжжя – Львів;

№139 Київ – Кам'янець-Подільський;

№85/233 Покровськ, Дніпро – Львів;

№716 Перемишль – Київ.

«Більше деталей згодом, просимо зберігати спокій, не викладати фото/відеоматеріали з місця події до їхнього офіційного оприлюднення Генштабом та слідкувати за оновленнями», – йдеться у повідомленні Укрзалізниці.

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Нагадаємо, у ніч на 13 травня під час повітряної тривоги у Хмельницькій області прогриміли вибухи.

Повідомлялося, що Росія запустила дрони по північних регіонах, зокрема по Києву та Київській області.

Також вибухи прогриміли в Миколаєві.