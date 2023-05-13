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На Хмельниччині через вибухи обмежено рух потягів

Оксана Воронцова
glavcom.ua
На Хмельниччині через вибухи обмежено рух потягів
Частина поїздів вимушено прямуватиме об'їзним шляхом
фото з відкритих джерел

Очікується затримка щонайменше п'ятьох поїздів

У результаті ворожих обстрілів Хмельниччини тимчасово обмежено рух потягів у регіоні, частина поїздів вимушено прямуватиме об'їзним шляхом. Про це повідомляє Укрзалізниця.

Слід очікувати суттєвої затримки щонайменше п'ятьох рейсів на даний момент:

  • №38/36 Ужгород, Перемишль – Одеса;
  • №119 Запоріжжя – Львів;
  • №139 Київ – Кам'янець-Подільський;
  • №85/233 Покровськ, Дніпро – Львів;
  • №716 Перемишль – Київ.

«Більше деталей згодом, просимо зберігати спокій, не викладати фото/відеоматеріали з місця події до їхнього офіційного оприлюднення Генштабом та слідкувати за оновленнями», – йдеться у повідомленні Укрзалізниці.

Нагадаємо, у ніч на 13 травня під час повітряної тривоги у Хмельницькій області прогриміли вибухи

Повідомлялося, що Росія запустила дрони по північних регіонах, зокрема по Києву та Київській області.

Також вибухи прогриміли в Миколаєві.

Теги: війна вибух Укрзалізниця Хмельниччина

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