Пролунали вибухи у Хмельницькому та на Львівщині

В області не оголошено повітряну тривогу

У ніч проти суботи, 13 травня, пролунав вибух у Хмельницькому та на Львівщині. Повітряна тривога у Львівській області не оголошена.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

Депутат Львівської міської ради Ігор Зінкевич підтвердив, що у регіоні дійсно було чутно звук, схожий на вибух. Проте повітряної загрози в регіоні немає, зазначив він.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Станом на 04:55 у Хмельницькому звуки вибухів пролунали щонайменше тричі.

Раніше повідомлялося, що уночі 13 травня Росія запустила дрони по північних регіонах, зокрема по Києву та Київській області

Роботу ППО фіксують моніторингові групи. У північних і центральних областях зберігається загроза атаки, також тривоги лунають на Заході.

Станом на 3:35 повітряна тривога в Києві та області, а ще в низці регіонів триває. Якщо у вашій області оголошено тривогу – пройдіть в укриття і перебувайте там допоки повторна сирена не сповістить про відбій.