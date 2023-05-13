Пролунали вибухи у Хмельницькому та на Львівщині
В області не оголошено повітряну тривогу
У ніч проти суботи, 13 травня, пролунав вибух у Хмельницькому та на Львівщині. Повітряна тривога у Львівській області не оголошена.
Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.
Депутат Львівської міської ради Ігор Зінкевич підтвердив, що у регіоні дійсно було чутно звук, схожий на вибух. Проте повітряної загрози в регіоні немає, зазначив він.
Станом на 04:55 у Хмельницькому звуки вибухів пролунали щонайменше тричі.
Раніше повідомлялося, що уночі 13 травня Росія запустила дрони по північних регіонах, зокрема по Києву та Київській області
Роботу ППО фіксують моніторингові групи. У північних і центральних областях зберігається загроза атаки, також тривоги лунають на Заході.
Станом на 3:35 повітряна тривога в Києві та області, а ще в низці регіонів триває. Якщо у вашій області оголошено тривогу – пройдіть в укриття і перебувайте там допоки повторна сирена не сповістить про відбій.
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