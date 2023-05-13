Атака на Хмельниччину: влада повідомила про прильоти (фото)
Є приліт по критичній інфраструктурі за межами Хмельницького
У ніч на 13 травня під час повітряної тривоги російські окупанти атакували Хмельниччину. Є приліт по критичній інфраструктурі. Про це повідомляє Хмельницька обласна військова адміністрація.
«Об'єкт знаходиться за межами населених пунктів. Зберігаємо спокій. Відповідні служби працюють», - йдеться у повідомленні.
Відбій тривоги було оголошено о 7:04. Проте, як повідомляє кореспондент «Главкома», у Хмельницькому досі лунають вибухи.
Мер міста Олександр Симчишин попередив, що звуки вибухів ще може бути чутно певний час.
Раніше повідомлялося про серію вибухів на Хмельниччині.
У результаті ворожих обстрілів Хмельниччини тимчасово обмежено рух потягів у регіоні, частина поїздів вимушено прямуватиме об'їзним шляхом.
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