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У Хмельницькому багато руйнувань і є поранені: наслідки нічного удару

Оксана Воронцова
glavcom.ua
У Хмельницькому багато руйнувань і є поранені: наслідки нічного удару
Є влучання в об’єкт на території однієї з громад Хмельницького району
фото з відкритих джерел

Внаслідок вибухових хвиль у Хмельницькому пошкоджено багато будівель

Станом на 7:30 13 травня у Хмельницькому прильотів не зафіксовано. Про це повідомив мер міста Олександр Симчишин.

Однак у результаті терористичної атаки є влучання в об’єкт на території однієї з громад Хмельницького району. Пожежа триває.

Внаслідок вибухових хвиль у Хмельницькому пошкоджено навчальні заклади, медичні заклади, адміністративні будівлі, промислові об’єкти, багатоповерхові та індивідуальні житлові будинки.

Є постраждалі і поранені мешканці громади. Кількість уточнюється.

Мер повідомив, що усі служби працюють над ліквідацією наслідків.

Евакуація наразі не проводиться.

Симчишин додав, що проблем з комунальними послугами у місті немає.

Раніше повідомлялося про серію вибухів на Хмельниччині

Хмельницька обласна військова адміністрація повідомила про приліт по критичній інфраструктурі. Об'єкт знаходиться за межами населених пунктів.

У результаті ворожих обстрілів Хмельниччини тимчасово обмежено рух потягів у регіоні, частина поїздів вимушено прямуватиме об'їзним шляхом.

Теги: вибух Хмельниччина окупанти війна Хмельницький

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