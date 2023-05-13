У Хмельницькому багато руйнувань і є поранені: наслідки нічного удару
Внаслідок вибухових хвиль у Хмельницькому пошкоджено багато будівель
Станом на 7:30 13 травня у Хмельницькому прильотів не зафіксовано. Про це повідомив мер міста Олександр Симчишин.
Однак у результаті терористичної атаки є влучання в об’єкт на території однієї з громад Хмельницького району. Пожежа триває.
Внаслідок вибухових хвиль у Хмельницькому пошкоджено навчальні заклади, медичні заклади, адміністративні будівлі, промислові об’єкти, багатоповерхові та індивідуальні житлові будинки.
Є постраждалі і поранені мешканці громади. Кількість уточнюється.
Мер повідомив, що усі служби працюють над ліквідацією наслідків.
Евакуація наразі не проводиться.
Симчишин додав, що проблем з комунальними послугами у місті немає.
Раніше повідомлялося про серію вибухів на Хмельниччині.
Хмельницька обласна військова адміністрація повідомила про приліт по критичній інфраструктурі. Об'єкт знаходиться за межами населених пунктів.
У результаті ворожих обстрілів Хмельниччини тимчасово обмежено рух потягів у регіоні, частина поїздів вимушено прямуватиме об'їзним шляхом.
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