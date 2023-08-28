Удар по Полтавщині: жахливі наслідки (фото)

Наразі відомо про загибель двох людей та п'ятьох постраждалих

Росіяни завдали ракетного удару по селищу Гоголеве Миргородського району Полтавської області. Про це повідомив очільник Офісу президента Андрій Єрмак.

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«Унаслідок вибуху виникло загоряння приміщення олійниці», – йдеться в повідомленні.

Наразі відомо про загибель двох людей та п'ятьох постраждалих. Люди працювали в нічну зміну.

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Як повідомлялося, сьогодні окупанти влучили в промисловий об’єкт на Полтавщині.

Вранці 28 серпня російська терористична армія, застосувавши тактичну авіацію з південного напрямку, вгатила ракетами по Кривому Рогу.

До слова, триває 551-ша доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом доби відбулось 34 бойових зіткнення. Протягом минулої доби противник завдав чергового ракетного удару по території України. Протиповітряною обороною було знищено чотири крилаті ракети.