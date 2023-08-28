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Нічна ракетна атака: ЗСУ розповіли про нову тактику окупантів

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Нічна ракетна атака: ЗСУ розповіли про нову тактику окупантів
Окупанти використовують тактику із блуканням ракет
фото з відкритих джерел

Росія вдається до більш економного підходу до ракетних атак

У ніч н 28 серпня при ракетному ударі «Калібрами» по території України російські окупанти застосували тактику, схожу з атакою добою раніше, коли ракети противника маневрували. Про це повідомила керівниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк в ефір телемарафону.

Цієї ночі війська РФ знову запускали хибні цілі. Їхня кількість була такою ж, як і справжніх ракет.

«Цього разу також тактика була використана приблизно така ж: із блуканням ракет, зі спробою обійти маршрути, і можливі їхні місця ураження», – сказала Гуменюк.

Наразі підсумки цього повітряного бою ще підбиваються.

За словами Гуменюк, судячи з усього, окупанти «намагаються таким чином компенсувати зараз деякий дефіцит ракет». РФ нині вдається до більш економного підходу до ракетних атак.

Також цього ранку зберігалася активність ворожої тактичної авіації в районі південно-східних областей України. Крім того, залишається загроза з моря, де окупанти тримають один ракетоносій – фрегат «Адмірал Ессен» з чотирма ракетами, додала Гуменюк.

Як повідомлялося, у ніч на 27 серпня окупанти застосували складну схему маневрування ракет.

Як повідомлялося, близько 4 години ранку ворог атакував Дніпропетровську область крилатими ракетами. У регіоні працювали сили протиповітряної оборони.

Приблизно о четвертій ранку 28 серпня українськими областями ширилася повітряна тривога. Приблизно о п'ятій ранку тривогу скасовано в більшості областей.

Після 5 години мешканці Кривого Рогу чули п'ять вибухів одразу після сповіщення сигналу повітряної тривоги. Згодом влада повідомил, що російська терористична армія вгатила ракетами по Кривому Рогу.

Крім того, сьогодні ворог атакував Полтавщину. Є влучання в промисловий обʼєкт

Теги: ракета окупанти росія війна

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