Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Росія вдарила по Полтавщині

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Росія вдарила по Полтавщині
фото ілюстративне

Кількість постраждалих поки невідома

Російські загарбники сьогодні атакували Полтавщину. Про це повідомив голова місцевої ОВА Дмитро Лунін.

«Сьогодні ворог атакував Полтавщину. Є влучання в промисловий обʼєкт», – йдеться в повідомленні.

Інформація про постраждалих уточнюється.

Нагадаємо, вранці 28 серпня російська терористична армія, застосувавши тактичну авіацію з південного напрямку, вгатила ракетами по Кривому Рогу.

Крім того, агресор двічі обстріляв Нікопольський район з важкої артилерії. Надвечір цілив по Марганецькій громаді, вночі – по Мирівській. Пошкоджений приватний будинок. Люди не постраждали.

До слова, триває 551-ша доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом доби відбулось 34 бойових зіткнення. Протягом минулої доби противник завдав чергового ракетного удару по території України. Протиповітряною обороною було знищено чотири крилаті ракети.

Теги: Полтавщина війна окупанти росія

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Понад 20 приватних будинків отримали пошкодження
Атака на Кривий Ріг: чим ударили окупанти і які наслідки (фото)
22 серпня, 08:00
Протягом доби відбулось понад 30 бойових зіткнень
Спроби наступу окупантів на двох напрямках провалилися – Генштаб
Сьогодні, 06:59
Соціологічне дослідження засвідчило вкрай негативне ставлення місцевих мешканців до мобілізації
Мобілізація у Криму: що показало соціологічне дослідження окупантів
Сьогодні, 06:37

Події в Україні

Нічна ракетна атака: ЗСУ розповіли про нову тактику окупантів
Нічна ракетна атака: ЗСУ розповіли про нову тактику окупантів
Росія вдарила по Полтавщині
Росія вдарила по Полтавщині
Ракетний удар по Кривому Рогу: влада повідомила про наслідки
Ракетний удар по Кривому Рогу: влада повідомила про наслідки
Тріумф Ярослави Магучіх і ракетна атака на Україну: головне за ніч
Тріумф Ярослави Магучіх і ракетна атака на Україну: головне за ніч
У Кривому Розі прогриміли вибухи
У Кривому Розі прогриміли вибухи
Партизани ліквідували військові патрулі в окупованому Луганську
Партизани ліквідували військові патрулі в окупованому Луганську

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
134K
Військовозобов’язаний відмовився захищати Україну. Суд його виправдав
33K
Побиття військового на Житомирщині. Стало відомо, чому не сів у тюрму командир взводу
31K
Династія на династію? Конфлікт у театрі Франка виплеснувся на публіку
9056
«Літак розсиплеться в повітрі»: Пригожин напередодні загибелі точно описав свою смерть
7975
28 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
7768
У одній із областей України найближчим часом буде посилено мобілізацію

Новини

Спроби наступу окупантів на двох напрямках провалилися – Генштаб
Сьогодні, 06:59
Мінцифри запустить аналог «Дії» для школярів: яких функцій чекати
26 серпня, 10:20
Не лише на Запоріжжі: ЗСУ назвали напрямок, де ще припікає окупантам
26 серпня, 09:30
Переправляв в Україну «вагнерівських» інструкторів: гендиректор авіакомпанії РФ отримав підозру
25 серпня, 15:24
Окупанти посилили авіаудари по Україні – Генштаб
25 серпня, 06:49
Півтора року повномасштабної війни: ЗСУ відкидають ворога на всіх напрямках
24 серпня, 06:53

Прес-релізи

Фонд Порошенка витратив на допомогу ЗСУ понад 2,69 млрд грн
Фонд Порошенка витратив на допомогу ЗСУ понад 2,69 млрд грн
24 серпня, 18:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту