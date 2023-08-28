Росія вдарила по Полтавщині

Кількість постраждалих поки невідома

Російські загарбники сьогодні атакували Полтавщину. Про це повідомив голова місцевої ОВА Дмитро Лунін.

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«Сьогодні ворог атакував Полтавщину. Є влучання в промисловий обʼєкт», – йдеться в повідомленні.

Інформація про постраждалих уточнюється.

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Нагадаємо, вранці 28 серпня російська терористична армія, застосувавши тактичну авіацію з південного напрямку, вгатила ракетами по Кривому Рогу.

Крім того, агресор двічі обстріляв Нікопольський район з важкої артилерії. Надвечір цілив по Марганецькій громаді, вночі – по Мирівській. Пошкоджений приватний будинок. Люди не постраждали.

До слова, триває 551-ша доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом доби відбулось 34 бойових зіткнення. Протягом минулої доби противник завдав чергового ракетного удару по території України. Протиповітряною обороною було знищено чотири крилаті ракети.