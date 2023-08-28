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Спроби наступу окупантів на двох напрямках провалилися – Генштаб

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Спроби наступу окупантів на двох напрямках провалилися – Генштаб
Протягом доби відбулось понад 30 бойових зіткнень
фото: Генштаб ЗСУ

Оперативна інформація про ситуацію на фронті станом на ранок 28 серпня

Триває 551-ша доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом доби відбулось 34 бойових зіткнення. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні 28 серпня.

Ворожі удари по Україні

Протягом минулої доби противник завдав чергового ракетного удару по території України. Протиповітряною обороною було знищено чотири крилаті ракети.

Загалом минулої доби ворог завдав 11 ракетних та 48 авіаційних ударів, здійснив 54 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки, школи та інша цивільна інфраструктура.

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

Ситуація на напрямках

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник завдав авіаційних ударів в районах Волфиного Сумської області та Окіпа Харківської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 30 населених пунктів, це, зокрема, Хрінівка, Клюси, Лісківщина, Грем'яч, Камінь Чернігівської області; Ходине, Костянтинівка, Тур'я, Новодмитрівка, Грабовське, Велика Писарівка Сумської області та Ветеринарне, Красне, Огірцеве, Бударки, Колодязне Харківської області.

На Куп’янському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Надії та Твердохлібового Луганської області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали населені пункти Кам'янка, Дворічна, Синьківка, Іванівка, Кислівка, Берестове Харківської області.

На Лиманському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Новоєгорівки Луганської області. Артилерійських обстрілів противника зазнали понад 10 населених пунктів, зокрема, Кармазинівка, Невське, Червонопопівка, Кремінна, Білогорівка Луганської області та Торське, Діброва, Спірне, Роздолівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Кліщіївки Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів противника постраждали понад 15 населених пунктів, серед них Міньківка, Бахмут, Часів Яр, Миколаївка, Кліщіївка, Курдюмівка Донецької області.

На Авдіївському напрямку артилерійських обстрілів противника зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Очеретине, Степове, Авдіївка, Сєверне, Первомайське, Невельське, Донецької області.

На Мар’їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі Мар’їнки Донецької області. Противник завдав авіаційного удару в районі Красногорівки Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Красногорівка, Гостре, Мар’їнка, Катеринівка, Парасковіївка, Новомихайлівка Донецької області.

На Шахтарському напрямку ворог завдав авіаційних ударів в районах Золотої Ниви та Старомайорського Донецької області. Від артилерійських обстрілів противника постраждали такі населені пункти, як Богоявленка, Шахтарське, Времівка, Старомайорське, Рівнопіль Донецької області.

На Запорізькому напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Малої Токмачки, Роботиного та Новоданилівки Запорізької області. Від артилерійських обстрілів противника постраждали понад 25 населених пунктів, серед них Малинівка, Чарівне, Щербаки, Степове, Лук'янівське Запорізької області.

На Херсонському напрямку ворог завдав авіаційних ударів в районах Миколаївки, Микільського та Антонівки Херсонської області. Від артилерійських обстрілів противника постраждали понад 15 населених пунктів, серед них Берислав, Миколаївка, Львове, Молодіжне, Дніпровськ та Берегове Херсонської області.

Водночас Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Удари ЗСУ по ворожих позиціях

Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала десять ударів по районах зосередження особового складу та один - по зенітно-ракетних комплексах противника.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили склад боєприпасів, дві станції радіоелектронної боротьби та чотири артилерійських засоби на вогневих позиціях противника.

Теги: росія окупанти ЗСУ війна

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