Ракетний удар по Кривому Рогу: влада повідомила про наслідки

На світанку вибухи було чутно у різних районах Кривого Рогу

Унаслідок ворожого атаки минулося без загиблих та постраждалих у Кривому Розі

Уранці 28 серпня російська терористична армія, застосувавши тактичну авіацію з південного напрямку, вгатила ракетами по Кривому Рогу. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

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«Зруйновані два дачні будинки. Ще п’ять – понівечені. Зайнялася господарська споруда», – розповів він.

За даними Лисака, минулося без загиблих та постраждалих. Наслідки удару уточнюються.

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Крім того, агресор двічі обстріляв Нікопольський район з важкої артилерії. Надвечір цілив по Марганецькій громаді, вночі – по Мирівській. Пошкоджений приватний будинок. Люди не постраждали.

Раніше повідомлялося, що після 5 години мешканці Кривого Рогу чули п'ять вибухів одразу після сповіщення сигналу повітряної тривоги. Вибухи було чути у різних районах міста.

Зазначимо, що о 5:16 Повітряні сили ЗСУ повідомили про ракетну небезпеку у Кіровоградській та Дніпропетровській областях.

А о 5:58 Повітряні сили поінформували, що постерігається активність ворожої тактичної авіації на південно-східному напрямку. Є загроза застосування авіаційного озброєння.

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Як повідомлялося, близько 4 години ранку ворог атакував Дніпропетровську область крилатими ракетами. У регіоні працювали сили протиповітряної оборони.

Приблизно о четвертій ранку 28 серпня українськими областями ширилася повітряна тривога. Приблизно о п'ятій ранку тривогу скасовано в більшості областей.