Удар по ринку в Шевченковому: уламок влучив дитині недалеко від сонної артерії

Внаслідок атаки загинули двоє людей

Дівчинку, яка отримала поранення під час ракетного удару по Шевченковому, відправили на операцію до Харкова. Уламок влучив дитині в шию, неподалік сонної артерії. Про це повідомляє «Суспільне Харків» з посиланням на директора Шевченківської лікарні Світлана Перепадя.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Там уламкові поранення шиї, недалеко від сонної артерії, тому її повезли до Харкова – там оперативні втручання будуть проводити», – сказала Перепадя.

Одразу після ракетного удару до лікарні у Шевченковому доправили п'ятьох пацієнтів. Одна з поранених померла в операційній від отриманих травм. Ще чотирьом людям, в тому числі і дитині, надають допомогу.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Одна пацієнтка – там легкі поранення, ми їй надали допомогу, вона госпіталізована в хірургічне відділення. Одна пацієнтка з переломом кісток гомілки – потребує травматологічної допомоги, її доправлено в обласну травматологічну лікарню. І одна пацієнтка з травмами обох очей – також потребує оперативного втручання», – додала медик.

За оновленими даними Обласного центру екстреної медичної допомоги, внаслідок удару окупантів по смт Шевченкове, загинули двоє людей. Жінки 50-ти та 60-ти років.

5 фото На весь екран







Наслідки ракетного удару по ринку в Шевченковому Кирило Тимошенко / Telegram

Як повідомлялося, окупанти обстріляли місцевий ринок, імовірно з ракетних систем С-300.

Усі постраждалі у важкому стані. Внаслідок удару пошкоджені магазини та побиті вікна у будинках поряд.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нагадаємо, триває 320-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник веде наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Лиманському і намагається покращити тактичне положення на Куп’янському напрямках. На Новопавлівському, Запорізькому та Херсонському напрямках ворог обороняється на раніше зайнятих рубежах, проводить інженерне обладнання позицій.

Про ситуацію в регіонах читайте тут.