Удар по ринку на Харківщині: влада повідомила про жертви (фото, відео)
Всіх постраждалих госпіталізовано
Внаслідок ракетного удару по місцевому ринку в смт Шевченкове на Харківщині загинула жінка. Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.
«За уточненою інформацію, на жаль, загинула 60-річна жінка. Всіх інших постраждалих госпіталізовано. Медики надають їм допомогу», – йдеться в повідомленні.
Рятувальники продовжують розбирати завали.
Як повідомлялося, окупанти обстріляли місцевий ринок, імовірно з ракетних систем С-300. Вже відомо про сімох постраждалих.
Усі постраждалі у важкому стані. Внаслідок удару пошкоджені магазини та побиті вікна у будинках поряд.
Нагадаємо, триває 320-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник веде наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Лиманському і намагається покращити тактичне положення на Куп’янському напрямках. На Новопавлівському, Запорізькому та Херсонському напрямках ворог обороняється на раніше зайнятих рубежах, проводить інженерне обладнання позицій.
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