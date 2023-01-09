Удар по ринку на Харківщині: влада повідомила про жертви (фото, відео)

Наслідки ракетного удару по ринку в Шевченковому

Всіх постраждалих госпіталізовано

Внаслідок ракетного удару по місцевому ринку в смт Шевченкове на Харківщині загинула жінка. Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

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«За уточненою інформацію, на жаль, загинула 60-річна жінка. Всіх інших постраждалих госпіталізовано. Медики надають їм допомогу», – йдеться в повідомленні.

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Наслідки ракетного удару по ринку в Шевченковому Кирило Тимошенко / Telegram

Рятувальники продовжують розбирати завали.

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Як повідомлялося, окупанти обстріляли місцевий ринок, імовірно з ракетних систем С-300. Вже відомо про сімох постраждалих.

Усі постраждалі у важкому стані. Внаслідок удару пошкоджені магазини та побиті вікна у будинках поряд.

Нагадаємо, триває 320-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник веде наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Лиманському і намагається покращити тактичне положення на Куп’янському напрямках. На Новопавлівському, Запорізькому та Херсонському напрямках ворог обороняється на раніше зайнятих рубежах, проводить інженерне обладнання позицій.

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