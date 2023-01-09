Ракетний удар по ринку в Шевченковому: з’явилися фото та відео

Під завалами можуть залишатися люди

Рятувальники Харківщини дістають людей з-під завалів після чергової російської атаки у Куп’янському районі. Про це повідомляє заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

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«Окупанти обстріляли місцевий ринок, імовірно з ракетних систем С-300. Вже відомо про сімьох постраждалих. Серед них є дитина», – йдеться в повідомленні.

Під завалами можуть залишатися люди. Триває рятувальна операція, працюють екстрені служби.

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Як повідмолялося, усі постраждалі у важкому стані. Внаслідок удару пошкоджені магазини та побиті вікна у будинках поряд.

Нагадаємо, триває 320-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник веде наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Лиманському і намагається покращити тактичне положення на Куп’янському напрямках. На Новопавлівському, Запорізькому та Херсонському напрямках ворог обороняється на раніше зайнятих рубежах, проводить інженерне обладнання позицій.

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