Ракетний удар по ринку в Шевченковому: з’явилися фото та відео
Під завалами можуть залишатися люди
Рятувальники Харківщини дістають людей з-під завалів після чергової російської атаки у Куп’янському районі. Про це повідомляє заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.
«Окупанти обстріляли місцевий ринок, імовірно з ракетних систем С-300. Вже відомо про сімьох постраждалих. Серед них є дитина», – йдеться в повідомленні.
Під завалами можуть залишатися люди. Триває рятувальна операція, працюють екстрені служби.
Як повідмолялося, усі постраждалі у важкому стані. Внаслідок удару пошкоджені магазини та побиті вікна у будинках поряд.
Нагадаємо, триває 320-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник веде наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Лиманському і намагається покращити тактичне положення на Куп’янському напрямках. На Новопавлівському, Запорізькому та Херсонському напрямках ворог обороняється на раніше зайнятих рубежах, проводить інженерне обладнання позицій.
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