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Удар РФ по п'ятиповерхівці в Запоріжжі: кількість поранених зросла до 50 осіб

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Удар РФ по п'ятиповерхівці в Запоріжжі: кількість поранених зросла до 50 осіб
Росія вдарила по житловій п'ятиповерхівці в Запоріжжі
фото: Запорізька ОВА

Серед постраждалих восьмеро дітей

Російські окупаційні війська завдали удару по п'ятиповерховому житловому будинку в Космічному районі Запоріжжя. Кількість постраждалих унаслідок атаки зросла до 50 людей, серед яких восьмеро дітей. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Запорізьку ОВА.

Внаслідок влучання пошкоджено квартири на трьох поверхах багатоповерхівки. Пожежі виникли у квартирах на другому та третьому поверхах. Крім того, у дворі будинку загорілися автомобілі.

За останніми даними, поранення дістали 50 людей, зокрема восьмеро неповнолітніх. Усім постраждалим надають необхідну допомогу. Пошуково-рятувальні роботи на місці російського удару завершено.

Нагадаємо, вранці 13 листопада російські окупанти атакували Одесу. За повідомленням очільника Одеської ОВА Олега Кіпера, внаслідок удару загинула одна людина, ще п'ятеро постраждали, двоє з них перебувають у важкому стані. Пошкоджено приватні житлові будинки та легкові автомобілі.

Також у ніч проти 13 листопада російські війська завдали удару по Вінниці, де постраждали люди та зазнав пошкоджень дитячий садок. Крім того, під час нічної атаки на Київ у Шевченківському районі спалахнула пожежа в лікарні. Внаслідок удару постраждала одна людина, ще 30 осіб евакуювали.

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Теги: Запоріжжя росія окупанти

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