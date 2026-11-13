Окупанти вдарили по Вінниці: постраждали люди, пошкоджено дитсадок

Постраждалих доставили до лікарень, де надають необхідну медичну допомогу

У ніч проти 13 листопада російська терористична армія атакувала Вінницю. Унаслідок цього постраждали люди. Про це повідомив мер міста Сергій Моргунов, передає «Главком».

«Дві жінки травмовані внаслідок чергової російської атаки на Вінницю. Їх доставили до лікарень, де надають необхідну медичну допомогу», – йдеться у повідомленні.

За даними мера, унаслідок удару горів житловий будинок, є пошкодження вибуховою хвилею інших приватних осель, багатоквартирних будинків та дитсадку. На місцях працюють екстрені служби.

До слова, російські війська атакували енергетику, житловий сектор Рівненщини та багатоповерхівку в обласному центрі, частина населених пунктів лишилася без електропостачання. Унаслідок удару постраждали люди.

Також ворожий дрон атакував Київ: загорівся медичний заклад. Зокрема, ворог спрямував безпілотники на Одещину, де постраждали четверо людей.