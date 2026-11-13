Головна Одеса Фото
search button user button menu button
1724-й день війни
Мирні переговори
Енергетична тривога
Операція «Карфаген»
Вибори у США
Відключення світла
Держбюджет-2027
Операція «Форест Гамп»
Мобілізація в Україні
Україна-ЄС
Війна на Близькому Сході
Заборона Московської церкви
Кримський міст

Окупанти вдарили по Одесі: є загиблі, пʼятеро людей постраждали (оновлено)

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Окупанти вдарили по Одесі: є загиблі, пʼятеро людей постраждали (оновлено)
Наслідки російської атаки на Одесу
фото: Олег Кіпер/Telegram

Через російську атаку пошкоджено приватні житлові будинки та легкові автомобілі

Вранці 13 листопада окупанти атакували Одесу. Унаслідок цього загинули люди. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Одеської ОВА Олега Кіпера.

«Ще один ворожий удар по Одесі – загинула людина, пʼятеро постраждали. Двоє постраждалих у важкому стані», – йдеться у повідомленні.

Окупанти вдарили по Одесі: є загиблі, пʼятеро людей постраждали (оновлено) фото 1

За даними влади, через російську атаку пошкоджено приватні житлові будинки та легкові автомобілі. На місці працюють рятувальники та всі відповідні служби, триває ліквідація наслідків атаки.

Оновлено о 08:41

«На жаль, до двох людей збільшилася кількість загиблих внаслідок атаки на Одесу. Ще пʼятеро людей постраждали, їх госпіталізовано», – уточнив Кіпер.

До слова, російські війська атакували енергетику, житловий сектор Рівненщини та багатоповерхівку в обласному центрі, частина населених пунктів лишилася без електропостачання. Унаслідок удару постраждали люди.

Також у ніч проти 13 листопада російська терористична армія атакувала Вінницю. Унаслідок цього постраждали люди.

До того ж уночі 13 листопада російська терористична армія атакувала столицю. Унаслідок цього у Шевченківському районі спалахнула пожежа в лікарні.

Читайте також:

Теги: Одеса війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Українська делегація вирушила в Абу-Дабі, РФ атакувала Трипільську ТЕС. Головне за 9 листопада 2026 року
Українська делегація вирушила в Абу-Дабі, РФ атакувала Трипільську ТЕС. Головне за 9 листопада 2026 року
9 листопада, 21:20
Прокурор Хмельниччини Антон Ковальський після корупційного скандалу очолив Офіс генпрокурора. Поки що у статусі виконувача обов’язків
Кадрова чистка і кінець придворного турагентства. В.о. генпрокурора Антон Ковальський – про свої перші кроки Інтерв’ю
3 листопада, 12:20
Депутати проголосували за відповідне звернення до міжнародних інституцій
Рада закликала світ заблокувати нову Держдуму Росії: що пропонує Україна
29 жовтня, 15:03
Президент закликав міжнародних партнерів зберігати єдність у протидії російській агресії
Зеленський пояснив, чому Росія продовжує війну попри відсутність перемог
28 жовтня, 17:31
Росія продовжує атаки також на енергетику України та житлові будинки
Кремль відповів, чи припинить Росія удари по Україні на час тристоронніх переговорів
26 жовтня, 11:57
Триває 1704-й день повномасштабної війни
Карта бойових дій в Україні станом на 24 жовтня 2026 року
24 жовтня, 09:53
Наслідки атаки ЗСУ на Санкт-Петербур 18 жовтня
«Ми захоплювалися вашою ювелірною роботою». Росіянин подякував ЗСУ за удар по Петербургу
19 жовтня, 15:42
Наразі немає підтвердженої інформації про причини перебоїв
У Києві та передмістях частково зникло світло, фіксуються перепади напруги
16 жовтня, 20:11
Марін Ле Пен заявляла, що в разі перемоги на виборах планує припинити допомогу Україні
Зеленський пояснив, що Франція втратить у разі припинення допомоги Україні
15 жовтня, 09:45

Фото

Окупанти вдарили по Одесі: є загиблі, пʼятеро людей постраждали (оновлено)
Окупанти вдарили по Одесі: є загиблі, пʼятеро людей постраждали (оновлено)
Удар по Одещині: рятувальники показали наслідки
Удар по Одещині: рятувальники показали наслідки
Окупанти вдарили по складах у передмісті Одеси: постраждала людина (фото)
Окупанти вдарили по складах у передмісті Одеси: постраждала людина (фото)
РФ вдарила по Одещині: пошкоджено бази відпочинку, постраждало троє людей
РФ вдарила по Одещині: пошкоджено бази відпочинку, постраждало троє людей
Наводила удари по порту та об’єктах Нацгвардії. Затримано агентку ФСБ в Одесі
Наводила удари по порту та об’єктах Нацгвардії. Затримано агентку ФСБ в Одесі
Удар по Одещині: постраждало четверо людей, пошкоджено енергооб'єкт (фото)
Удар по Одещині: постраждало четверо людей, пошкоджено енергооб'єкт (фото)

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
380K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 13 листопада: ситуація на фронті
160K
Карта повітряних тривог України онлайн 13 листопада 2026
137K
Буданов зустрівся в Абу-Дабі з генералом ФСБ, який готував замах на нього – Le Monde
127K
Львівський адвокат пояснив, як підставилися 1000 СБУшників, які скинулися на заставу генералу Дуці
106K
Маєток під Києвом, який виставлено на продаж за $4 млн, належить колишньому топменеджеру «Газпрому»
104K
Україна озвучила позицію щодо територіальних поступок перед мирними переговорами

Новини

У Києві вчетверте від початку доби оголошено повітряну тривогу
Сьогодні, 08:28
Ціни в Україні знову зросли: Нацбанк назвав головні причини
Сьогодні, 06:06
Кремль поставив НАТО нову вимогу: що Москва хоче закріпити на папері
Сьогодні, 05:55
Зеленський зустрівся з командою Трампа, Рівне під атакою, у Росії палає НПЗ: головне за ніч 13 листопада
Сьогодні, 05:50
Руслан Олійник пояснив причини звільнення з Мінвідновлення
Сьогодні, 05:40
«Ілюмінація – це наша фішка»: Терехов відповів, чи буде Харків зі світлом на свята
Сьогодні, 05:20

Прес-релізи

Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройде шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройде шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
27 жовтня, 18:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua