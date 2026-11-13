Окупанти вдарили по Одесі: є загиблі, пʼятеро людей постраждали (оновлено)

Через російську атаку пошкоджено приватні житлові будинки та легкові автомобілі

Вранці 13 листопада окупанти атакували Одесу. Унаслідок цього загинули люди. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Одеської ОВА Олега Кіпера.

«Ще один ворожий удар по Одесі – загинула людина, пʼятеро постраждали. Двоє постраждалих у важкому стані», – йдеться у повідомленні.

За даними влади, через російську атаку пошкоджено приватні житлові будинки та легкові автомобілі. На місці працюють рятувальники та всі відповідні служби, триває ліквідація наслідків атаки.

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«На жаль, до двох людей збільшилася кількість загиблих внаслідок атаки на Одесу. Ще пʼятеро людей постраждали, їх госпіталізовано», – уточнив Кіпер.

До слова, російські війська атакували енергетику, житловий сектор Рівненщини та багатоповерхівку в обласному центрі, частина населених пунктів лишилася без електропостачання. Унаслідок удару постраждали люди.

Також у ніч проти 13 листопада російська терористична армія атакувала Вінницю. Унаслідок цього постраждали люди.

До того ж уночі 13 листопада російська терористична армія атакувала столицю. Унаслідок цього у Шевченківському районі спалахнула пожежа в лікарні.