Атака на медзаклад у Києві: постраждала людина, 30 осіб евакуйовано (фото)

Семеро людей врятували рятувальники ДСНС

Уночі російська терористична армія атакувала столицю. Унаслідок цього у Шевченківському районі спалахнула пожежа в лікарні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

«Вночі росіяни атакували столицю – у Шевченківському районі спалахнула пожежа лікарні з частковим руйнуванням на другому поверсі. Персонал медзакладу вивів у безпечне місце 30 осіб, ще семеро людей врятували рятувальники ДСНС. Пожежу ліквідовано», – йдеться у повідомленні.

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Наслідки російської атаки на Київ фото: ДСНС Києва

За даними ДСНС, одна людина постраждала внаслідок нічного російського удару по медзакладу.

До слова, у ніч на 13 листопада у Шевченківському районі столиці впали уламки ворожого безпілотника, через що зайнялася будівля лікувального закладу.