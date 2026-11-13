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Атака на медзаклад у Києві: постраждала людина, 30 осіб евакуйовано (фото)

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Атака на медзаклад у Києві: постраждала людина, 30 осіб евакуйовано (фото)
Наслідки російської атаки на Київ
фото: ДСНС Києва

Семеро людей врятували рятувальники ДСНС

Уночі російська терористична армія атакувала столицю. Унаслідок цього у Шевченківському районі спалахнула пожежа в лікарні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

«Вночі росіяни атакували столицю – у Шевченківському районі спалахнула пожежа лікарні з частковим руйнуванням на другому поверсі. Персонал медзакладу вивів у безпечне місце 30 осіб, ще семеро людей врятували рятувальники ДСНС. Пожежу ліквідовано», – йдеться у повідомленні.

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Наслідки російської атаки на Київ
фото: ДСНС Києва

За даними ДСНС, одна людина постраждала внаслідок нічного російського удару по медзакладу.

До слова, у ніч на 13 листопада у Шевченківському районі столиці впали уламки ворожого безпілотника, через що зайнялася будівля лікувального закладу.

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Теги: Київ війна ДСНС

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