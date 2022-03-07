Угорщина заборонила транзит зброї Україні, проте дала добро силам НАТО

Угорщина відмежувалася від підтримки України у боротьбі з російською армією

Угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан підписав указ уряду про дозвіл на розміщення військ НАТО в Угорщині. Про це пише Bloomberg.

Указ, опублікований у понеділок, також підтверджує заборону уряду на транспортування летальної зброї в Україну через Угорщину.

Раніше стало відомо, що США та НАТО менше ніж за тиждень відправили на територію України понад 17 тис. одиниць протитанкової зброї.

До цього міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що є суттєвий прогрес у постачанні зброї та боєприпасів Києву, у зв'язку з цим Росію «чекає на сюрприз».

Зазначимо, Європейський Союз надасть Україні летальну зброю загальною вартістю 450 млн євро та нелетальних вантажів на суму 50 млн євро.

Нагадаємо, президент Литви Гітанас Науседа заявив, що не активна позиція Заходу щодо спроб зупинити агресора на території України призведе до глобального конфлікту.

Вже дванадцятий день поспіль ворог продовжує атакувати українські землі. Противник зосереджує основні зусилля на оточенні Києва, Харкова, Чернігова, Сум, Маріуполя, Миколаєва. Не полишає спроб вийти на адміністративні кордони Луганської та Донецької областей.