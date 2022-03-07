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    Події в Україні

    Геноцид РФ в Україні: Міжнародний суд ООН почав слухання

    7 березня делегація України представляє в Міжнародному суді ООН правову позицію в справі проти Росії - Геноцид РФ в Україні: Міжнародний суд ООН почав слухання
    7 березня делегація України представляє в Міжнародному суді ООН правову позицію в справі проти Росії
    фото з відкритих джерел

    Українська дипломатія продовжує боротися проти російських загарбників на всіх фронтах

    У Міжнародному суді ООН в понеділок розпочалися слухання за позовом України проти Росії у справі щодо звинувачень в геноциді. Про це йдеться у повідомленні МЗС.

    «У Міжнародному суді ООН розпочинаються слухання за позовом України проти Росії у справі щодо звинувачень в геноциді. На доручення Президента України Володимира Зеленського 7 березня делегація України представляє в Міжнародному суді ООН правову позицію в справі проти Росії, відповідно до Конвенції від 1948 року про запобігання злочину геноциду та покарання за нього», – зазначається у повідомленні.

    7 березня делегація України представляє в Міжнародному суді ООН правову позицію в справі проти Росії, відповідно до Конвенції від 1948 року про запобігання злочину геноциду та покарання за нього.

    «Росія маніпулює міжнародним правом та, зокрема, згаданою Конвенцією, яка є фундаментальним міжнародним договором у сфері захисту прав людини, та використала її для збройної агресії проти України» – заявили в МЗС.

    Українська делегація просить Міжнародний суд ООН призначити наступні запобіжні заходи у справі з метою припинення кровопролиття:

    • Російська Федерація має негайно зупинити розпочаті 24 лютого 2022 року військові дії на території України;
    • Російська Федерація повинна невідкладно забезпечити, щоб будь-які військові та інші збройні підрозділи під її контролем чи впливом припинили участь у військових діях.

    «Українська дипломатія продовжує боротися проти російських загарбників на всіх фронтах, у тому числі юридичному. Ми відстоюємо не лише свою свободу та незалежність, але і весь міжнародний правопорядок. Міжнародний суд ООН має стати на бік України та невідкладно призначити запобіжні заходи: наказати Російській Федерації негайно припинити бойові дії», – заявив глава МЗС Дмитро Кулеба.

    Як раніше повідомлялося, міжнародний суд ООН у Гаазі розпочне слухання щодо позову України проти Росії про притягнення до відповідальності за порушення Конвенції про запобігання злочину геноциду.

    Теги: МЗС Росія дипломатія геноцид ООН незалежність військові Міжнародний суд ООН Дмитро Кулеба #stoprussia
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    Геноцид РФ в Україні: Міжнародний суд ООН почав слухання