  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус
    У світі

    Президент Литви застеріг США, що Путін не зупиниться на Україні

    Науседа: нездатність зупинити російську агресію в Україні призведе до глобального конфлікту - Президент Литви застеріг США, що Путін не зупиниться на Україні
    Науседа: нездатність зупинити російську агресію в Україні призведе до глобального конфлікту
    фото: ldaily.ua

    Науседа: світ зобов'язаний допомагати українцям «всіма доступними засобами»

    Не активна позиція Заходу щодо спроб зупинити агресора на території України призведе до глобального конфлікту. Про це заявив президент Литви Гітанас Науседа, повідомляє Reuters.

    Звертаючись до держсекретаря США на початку його турне країнами Балтії, Науседа сказав, що Путін «не зупиниться на Україні» і що світ зобов'язаний допомагати українцям «всіма доступними засобами».

    «Я маю на увазі дійсно всі засоби, якщо ми хочемо уникнути Третьої світової війни. Вибір в наших руках», – сказав він.

    Нагадаємо, експрезидентка Литви Даля Грибаускайте закликала Північноатлантичний альянс вступити у війну за Україну, яка відстоює свою незалежність.

    Нагадаємо, НАТО не піде на закриття повітряного простору над Україною, адже це означатиме вступ у військовий конфлікт з Росією, що поставить під загрозу життя мільйонів європейців. До слова, Зеленський до світових лідерів: Скільки людей має загинути, щоб ви закрили небо? Тим часом Україна знайшла альтернативу безпольотній зоні.

    Теги: США НАТО Путін Литва #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Президент Литви застеріг США, що Путін не зупиниться на Україні