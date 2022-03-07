Президент Литви застеріг США, що Путін не зупиниться на Україні

Науседа: нездатність зупинити російську агресію в Україні призведе до глобального конфлікту

Науседа: світ зобов'язаний допомагати українцям «всіма доступними засобами»

Не активна позиція Заходу щодо спроб зупинити агресора на території України призведе до глобального конфлікту. Про це заявив президент Литви Гітанас Науседа, повідомляє Reuters.

Звертаючись до держсекретаря США на початку його турне країнами Балтії, Науседа сказав, що Путін «не зупиниться на Україні» і що світ зобов'язаний допомагати українцям «всіма доступними засобами».

«Я маю на увазі дійсно всі засоби, якщо ми хочемо уникнути Третьої світової війни. Вибір в наших руках», – сказав він.

Нагадаємо, експрезидентка Литви Даля Грибаускайте закликала Північноатлантичний альянс вступити у війну за Україну, яка відстоює свою незалежність.

Нагадаємо, НАТО не піде на закриття повітряного простору над Україною, адже це означатиме вступ у військовий конфлікт з Росією, що поставить під загрозу життя мільйонів європейців. До слова, Зеленський до світових лідерів: Скільки людей має загинути, щоб ви закрили небо? Тим часом Україна знайшла альтернативу безпольотній зоні.