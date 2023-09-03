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Названо категорію осіб, яких Україна повертатиме з-за кордону першими

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Названо категорію осіб, яких Україна повертатиме з-за кордону першими
фото ілюстративне

Закордонні суди відмовляють Україні в екстрадиції з огляду на бойові дії

У Верховній Раді готують до ухвалення спеціальний закон, який забезпечить окремий режим тримання для тих, кого повертатимуть з-за кордону до України під час війни. Це дозволить запустити механізм екстрадиції насамперед для українських топкорупціонерів, а згодом черга надійде і до тих, хто переховується за кордоном від мобілізації. Про це повідомив міністр юстиції Денис Малюська в ефірі телемарафону.

Зазначається, що закордонні суди відмовляють в екстрадиції з огляду на бойові дії, які ведуться в Україні, вимагаючи додаткових заходів безпеки для українських втікачів.

«У країнах Європи, де здебільшого перебувають наші топзлочинці, суди дуже обережно відносяться до питання екстрадиції, зокрема у зв'язку з тим, що у нас триває війна. Їхні адвокати наголошують на тому, що передавати в Україну, екстрадувати таких персонажів буде вкрай-вкрай небезпечно», – каже Малюська.

Однак міністр наголосив, що в України вже є план дій, як на це зреагувати. 

«Зараз в Верховній Раді є спеціальний закон, який забезпечить окремий режим тримання для тих, кого екстрадують в війну, щоби забезпечити додаткові заходи їхньої безпеки... Після того, як ми адаптуємо, налаштуємо нашу систему на прийом екстрадованих під час війни, безумовно показники поліпшаться», – додав він. 

Для екстрадиції інших категорій, зокрема й ухилянтів від мобілізації, потрібно виконати одразу кількох умов. 

«Це, зокрема, така сама покараність за подібний злочин за кордоном, відповідно зібрання усіх необхідних доказів, які свідчать про вину тієї чи іншої особи, і після цього теоретично екстрадиція могла би бути можливою… Це вкрай-вкрай складна робота, кропітка юридично, тобто умовно завтра в величезному масштабі це імплементувати було б неможливо. Спочатку підуть топи, які вкрали найбільше – їх ми спробуємо екстрадувати в першу чергу, а середня риба та інші персонажі підуть пізніше трішки», – пояснює урядовець.

Нагадаємо, раніше секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов анонсував, що за два-три тижні будуть відомі імена ухилянтів, які виїхали за кордон та лікарів, які за хабарі виписували фальшиві довідки.

Теги: Верховна Рада війна мобілізація ухилянти

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