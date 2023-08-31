Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Арахамія налякав ухилянтів, що втекли за кордон

Діана Гасюк
glavcom.ua
Арахамія налякав ухилянтів, що втекли за кордон
Народний депутат Давид Арахамія
фото з відкритих джерел

Україна може звернутись до інших країн з проханням екстрадиції військовозобов'язаних, що виїхали за підробленими документами

В Україні розпочали перевірку військово-лікарських комісій, і цей процес забере понад рік. Про це в ефірі телемарафону сказав народний депутат Давид Арахамія.

Згідно з висловлюванням депутата, попередній аналіз буде проведено відносно швидко, можливо, лише за кілька місяців. Якщо хтось корумпував посадову особу, то згідно з нашим законодавством відповідальність несуть обидві сторони. У цьому контексті правоохоронні органи візьмуть на себе значну частину роботи, оскільки їм потрібно буде правильно оформити всі докази та формалізувати звинувачення згідно з Кримінально-процесуальним кодексом.

«Яка доля чекає на тих, хто займався цим? Вони понесуть відповідальність за порушення закону у вигляді надання хабара, фальсифікації документів та ухилення від мобілізації», – пояснив Арахамія.

Інше питання полягає в тому, яким чином залучати людей, які вже виїхали. До них дотягнутися прямо зараз правоохоронці не мають можливості, але відповідно до чинного Кримінально-процесуального кодексу, в міжнародно-правовому аспекті у нас посилився напрям міжнародно-правової допомоги.

«Отже, в будь-якій країні світу (за винятком можливо Росії) наші правоохоронні органи можуть ініціювати запити щодо екстрадиції таких людей, та привезти їх до України, щоб вони несли відповідну відповідальність», – підсумував нардеп.

Раніше повідомлялося, що перевірки усіх військово-лікарських комісій, які є в Україні, буде завершено упродовж трьох тижнів. Станом на зараз перевірено 70% ВЛК. 

Нагадаємо, 30 серпня, пройшло засідання Ради національної безпеки, під час якого порушувались питання військово-лікарських комісій. 

До відома, 25 серпня, уряд ухвалив реформу для модернізації військово-лікарських комісій.  Зазначається, що зараз триває модернізація військово-лікарських комісій. Кабмін ухвалив рішення щодо запровадження електронного документообігу під час та після проходження ВЛК.

Теги: Давид Арахамія військомат

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Глава фракції «Слуга народу» Давид Арахамія
Верховна Рада може ухвалити закони про зброю та самооборону вже до кінця року
Сьогодні, 01:56
СБУ проводить обшуки у військкоматах та військово-лікарських комісіях України
СБУ затримала чотирьох військових чиновників, що заробляли на ухилянтах (фото)
26 серпня, 10:31
Ілля Радько має повний комплект військового одягу та навчальну зброю – усе це йому подарували працівники центру комплектування
Має форму та зброю: як 7-річний школяр служить у військкоматі (відео)
18 серпня, 11:28
Федір Веніславський
Веніславський розповів, що послідує за звільненням обласних військкомів
13 серпня, 01:57
Загалом відкрито уже 112 кримінальних проваджень щодо посадовців військкоматів, оголошено 33 підозри
Зеленський звільнить всіх обласних воєнкомів. Звернення (відео)
11 серпня, 14:34
В Україні триває 18-й місяць загальної мобілізації
«Мобілізація здорового глузду». Як карати ухилянтів і втікачів за кордон? Війна і право
11 серпня, 11:00
Капітальний ремонт прилеглої до військкомату території коштуватиме 26 млн грн
Черкаський військкомат планує витратити на ремонт 94 млн грн
7 серпня, 21:52
Помер через повістку. Начальник Одеської ОВА відреагував на загибель чоловіка
Помер через повістку. Начальник Одеської ОВА відреагував на загибель чоловіка
7 серпня, 21:42
Збройні сили України наближають Перемогу
Строкову службу в армії має пройти все населення. І ось чому
4 серпня, 13:30

Події в Україні

Арахамія налякав ухилянтів, що втекли за кордон
Арахамія налякав ухилянтів, що втекли за кордон
Таврійський напрямок: ЗСУ назвали втрати ворога
Таврійський напрямок: ЗСУ назвали втрати ворога
Зеленський: є домовленість щодо постачання в Україну партії броньованих «медеваків»
Зеленський: є домовленість щодо постачання в Україну партії броньованих «медеваків»
СБУ скинула російського царя Миколу II з воріт монастиря у Києві (фото)
СБУ скинула російського царя Миколу II з воріт монастиря у Києві (фото)
Запобіжний захід патрульному в Дніпрі, новий міністр оборони Великої Британії. Головне за 31 серпня
Запобіжний захід патрульному в Дніпрі, новий міністр оборони Великої Британії. Головне за 31 серпня
Перевірки військово-лікарських комісій: Лубінець повідомив, коли буде завершено процес
Перевірки військово-лікарських комісій: Лубінець повідомив, коли буде завершено процес

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
106K
«Живий я чи ні». З’явилося інтригуюче відео Пригожина
74K
Посол Ізраїлю розповів про наслідки скасування безвізу з Україною
41K
Стрілянина у Дніпрі. ДБР зробило уточнення, чи був загиблий п'яним
37K
Новий церковний календар на вересень. Які релігійні свята відзначатимуть українці
36K
РПЦ вчергове підставила митрополита Онуфрія (заява)
24K
Винні українці? У польських студентів стало більше на одну проблему

Новини

Українські захисники відбили атаки окупантів на п’ятьох напрямках – Генштаб
Сьогодні, 07:10
У деяких областях дощі з грозами: прогноз погоди на 31 серпня
Сьогодні, 04:55
31 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:06
Понад 30 боїв за добу: Генштаб назвав найгарячіші райони фронту
Вчора, 07:29
Спека, подекуди грозові дощі: прогноз погоди на 30 серпня
Вчора, 06:10
Масштабна повітряна тривога в Україні тривала три години
Вчора, 05:41

Прес-релізи

Понад 20 HR-лідерів поділяться досвідом управління талантами за часів війни на HR Wisdom Summit
Понад 20 HR-лідерів поділяться досвідом управління талантами за часів війни на HR Wisdom Summit
28 серпня, 17:40
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту