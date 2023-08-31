Арахамія налякав ухилянтів, що втекли за кордон

Україна може звернутись до інших країн з проханням екстрадиції військовозобов'язаних, що виїхали за підробленими документами

В Україні розпочали перевірку військово-лікарських комісій, і цей процес забере понад рік. Про це в ефірі телемарафону сказав народний депутат Давид Арахамія.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Згідно з висловлюванням депутата, попередній аналіз буде проведено відносно швидко, можливо, лише за кілька місяців. Якщо хтось корумпував посадову особу, то згідно з нашим законодавством відповідальність несуть обидві сторони. У цьому контексті правоохоронні органи візьмуть на себе значну частину роботи, оскільки їм потрібно буде правильно оформити всі докази та формалізувати звинувачення згідно з Кримінально-процесуальним кодексом.

«Яка доля чекає на тих, хто займався цим? Вони понесуть відповідальність за порушення закону у вигляді надання хабара, фальсифікації документів та ухилення від мобілізації», – пояснив Арахамія.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Інше питання полягає в тому, яким чином залучати людей, які вже виїхали. До них дотягнутися прямо зараз правоохоронці не мають можливості, але відповідно до чинного Кримінально-процесуального кодексу, в міжнародно-правовому аспекті у нас посилився напрям міжнародно-правової допомоги.

«Отже, в будь-якій країні світу (за винятком можливо Росії) наші правоохоронні органи можуть ініціювати запити щодо екстрадиції таких людей, та привезти їх до України, щоб вони несли відповідну відповідальність», – підсумував нардеп.

Раніше повідомлялося, що перевірки усіх військово-лікарських комісій, які є в Україні, буде завершено упродовж трьох тижнів. Станом на зараз перевірено 70% ВЛК.

Нагадаємо, 30 серпня, пройшло засідання Ради національної безпеки, під час якого порушувались питання військово-лікарських комісій.

Будь ласка, читайте текст після реклами

До відома, 25 серпня, уряд ухвалив реформу для модернізації військово-лікарських комісій. Зазначається, що зараз триває модернізація військово-лікарських комісій. Кабмін ухвалив рішення щодо запровадження електронного документообігу під час та після проходження ВЛК.