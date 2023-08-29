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Адвокат розповів, чому одним ухилянтам дають п'ять років, а іншим – умовний строк

glavcom.ua
Адвокат розповів, чому одним ухилянтам дають п'ять років, а іншим – умовний строк
За словами адвоката, умовний термін суд призначає у близько 70% усіх випадків
фото: Dailylviv

У більшості випадків суд призначає умовний строк для ухилянтів, але це стосується далеко не всіх

У рамках проведення загальної мобілізації чимало українців притягуються до відповідальності через небажання відправлятись на службу. Про те, чому одним ухилянтам суд призначає покарання у вигляді реального позбавлення волі, а іншим дає умовний термін, розповів адвокат Євген Зурнаджи.

Правозахисник зазначив, що тих військовозобов'язаних, які уникають військової служби, притягають до відповідальності за ст. 366 КК України «Ухилення від призову під час мобілізації».

За результатами судового засідання деякі ухилянти отримують покарання у вигляді п'яти років позбавлення волі, деякі – три роки, а є ті, кого звільняють від покарання з випробувальним терміном. За словами адвоката, умовний термін суд призначає у близько 70% усіх випадків.

Експерт наголосив, що ключовий вплив на вирок має сам підсудний. Якщо ухилянт визнав свою провину, покаявся, співпрацював зі слідством і має позитивні характеристики, то, швидше за все, розгляд закінчиться для нього умовним терміном.

В іншому випадку, якщо особа не прибувала до суду або слідчого прокурора, її насильно доставляли для проведення слідчих дій, то з високою ймовірністю у вироку буде вказано реальний термін позбавлення волі.

@evgeniyzurnadgi Яка відповідальність за ухилення від призову під час мобілізації, практика суду, 336 КК України. #ВІЙСЬКОМАТ #УКРАЇНА #ЗАКОН #ТЦК #київ ♬ оригінальний звук - Євген Зурнаджи

Раніше ми писали, що за весь час проведення загальної мобілізації багато українців скаржилися на результати військово-лікарської комісії. З одного боку, багато хто визнавався придатним до служби, навіть якщо це не так, а звільнитися зі служби проблематично, навіть за наявності підстави по здоров'ю. Як діяти в такій ситуації, розповів народний депутат Олексій Гончаренко.

Нагадаємо, мобілізація в Україні передбачає, що лави Збройних сил поповнять ще сотні тисяч людей на додачу до тих, хто вже на фронті. Таку думку висловив голова фонду «Повернись живим» Тарас Чмут, і за його словами волонтера, ця війна показує вчергове, що кількість на фронті теж важлива, хоча якість важливіша.

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Теги: суд адвокат ухилянти мобілізація

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