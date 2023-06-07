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Україна готова розглянути звернення про евакуацію з Білгородщини – розвідка

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Україна готова розглянути звернення про евакуацію з Білгородщини – розвідка
Активні бойові дії та внутрішні масові заворушення на Білгородщині продовжуютьс
фото ілюстративне

Декілька населених пунктів влада РФ фактично залишила без контролю

Україна готова розглянути звернення про евакуацію з Білгородської області Росії. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони.

«Активні бойові дії та внутрішні масові заворушення на Білгородщині продовжуються: громадяни РФ з легіону «Свобода Росії», «Російського добровольчого корпусу» та частина місцевих мешканців зі зброєю в руках повстала проти злочинного путінської влади та встановленого нею режиму внутрішньої окупації», – йдеться в повідомленні.

Представник розвідки Андрій Юсов повідомив, що декілька населених пунктів влада РФ фактично залишила без контролю, намагаючись лише встановити вогневий контроль, а це означає завдання ударів з артилерії, реактивних систем залпового вогню по об’єктах власної цивільної інфраструктури і місцевих мешканців.

За словами Юсова, бійці «РДК» та Легіону «Свобода Росії» фактично виконують функцію озброєної самооборони на території бєлґородщини, де вони захищають власних співвітчизників від злочинного кремлівського режиму.

«Підтримка повстанців серед місцевого населення зростає. Це стосується як охочих пристати до збройної боротьби проти путіна, так і місцевих мешканців, які просять про захист», – зазначив він, додавши, що Україна в належному порядку розгляне звернення про евакуацію цивільних з Білгородщини, якщо такі надходитимуть.

Крім того, зазначається, що кількість повстанців, які борються проти путінського режиму, зростає, а географія їхніх дій розширюється.

Раніше повідомлялося, що Росія визнала втрату контролю над населеним пунктом під Білгородом.

Теги: розвідка росія війна добровольці Україна

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