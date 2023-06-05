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Рейд на Білгородщину. Бельгія звернеться за поясненням до України щодо гвинтівок

Наталія Порощук
glavcom.ua
Рейд на Білгородщину. Бельгія звернеться за поясненням до України щодо гвинтівок
«Російський добровольчий корпус» і легіон «Свобода Росії»
фото з відкритих джерел

Бельгія аналізує ситуацію і серйозно ставиться до інциденту

Бельгія звернеться до України за роз’ясненнями щодо бельгійських гвинтівок, які нібито використовували «Російський добровольчий корпус» і легіон «Свобода Росії» в рейдах Бєлгородської області. Про це повідомив 5 червня премʼєр-міністр Бельгії Олександр де Кроо.

«Наше Міністерство оборони та його спецслужби розпочали розслідування і запитують інформацію, щоб визначити, що саме сталося. Європейська зброя доставляється в Україну за умови, що вона використовується на території України з метою захисту цієї території. І ми маємо суворий контроль, щоб переконатися, що це так»,– розповів Де Кроо в ефірі бельгійського Radio 1.

Премʼєр зазначив, що не потрібно «забігати наперед», але вони аналізують ситуацію і серйозно ставляться до інциденту. 

Нагадаємо, що 3 червня американська газета The Washington Post опублікувала матеріал, у якому посилаючись на джерела в спецслужбах писала, що РДК та легіон «Свобода Росії» використовували у своїх рейдах бельгійські автомати SCAR, чеські автомати Bren, щонайменше один протитанковий гранатомет AT-4. Окрім цього деяку західну броньовану техніку, зокрема машини MaxxPro з посиленим протимінним захистом класу MRAP.

Легіон «Свобода Росії» заявив, що за допомогою дронів знищив два ворожі танки та іншу техніку в районі Шебекіно Білгородської області Росії, та показав відео, як палає російська техніка.

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Теги: війна росія Білгород

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