Росія визнала втрату контролю над населеним пунктом під Білгородом

Губернатор Білгородької області не уточнив, через що російська влада «не може» увійти на територію села

Губернатор Білгородької області В'ячеслав Гладков визнав, що російська армія втратила контроль над селом Нова Таволжанка. Про це пише «Медуза».

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«На сьогодні ми поки туди увійти не можемо. Знаю, що близько 100 осіб перебувало [там], за доповіддю голови округу, але обстріли останніх двох днів нам не дозволяють уточнити інформацію. Сподіваюся, як тільки ситуація зміниться, ми зможемо повернутися до того, щоб переконати людей покинути населений пункт», – сказав В'ячеслав Гладков.

Однак губернатор Білгородької області не уточнив, через що російська влада «не може» увійти на територію села.

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Водночас представники «Російського добровольчого корпусу» у своєму Telegram-каналі звернулись до Гладкова з проханням уточнити, чому саме РФ не може повернути контроль над населеним пунктом.

1 червня бійці «Російського добровольчого корпусу» і Легіону «Свобода Росії», що воюють на боці України, почали другий етап операції в Бєлгородській області.

Як повідомлялося, у прикордонному з Україною населеному пункті Білгородської області у ніч із 4 на 5 червня ліквідовано Андрія Стесєва. Він був старшим оперативного угруповання «Білгород».

Бійці Легіону «Свобода Росії» зробили пропозицію ватажку ПВК «Вагнер» Євгену Пригожину щодо обміну полонених росіян.