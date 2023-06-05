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Про що свідчить реакція Кремля на рейди в Білгородській області: оцінка ISW

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Про що свідчить реакція Кремля на рейди в Білгородській області: оцінка ISW
Російські добровольці 4 червня здійснили черговий обмежений рейд до Білгородської області
фото: Evgeniy Maloletka / AP

Рейди та обстріли російського кордону дедалі частіше стають центром критики на адресу військового керівництва РФ

Влада Росії не узгоджує дії та не знає, як реагувати на події в Білгородській області Росії. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Повідомляється, що «Російський добровольчий корпус» (РДК) та «Легіон Свободи Росії» (ЛСР) 4 червня здійснили черговий обмежений рейд до Білгородської області і продовжують діяти у прикордонному російському населеному пункті.

Губернатор регіону В'ячеслав Гладков підтвердив, що в Новій Таволжанці йдуть бої, хоча міноборони Росії стверджує, що підрозділи Західного військового округу і Прикордонної служби РФ завдали удару по українській диверсійно-розвідувальній групі поблизу населеного пункту, через що вона була змушена відступити.

Російські блогери та ЗМІ інформували, що диверсійно-розвідувальна група з 20 осіб увійшла в Нову Таволжанку і залишалася там.

Як зазначається, Гладков відповів на вимогу РДК і ЛНР провести переговори про обмін захопленими російськими військовополоненими. Спочатку він погодився на зустріч, а потім відмовився.

Дисонуюча реакція РФ на рейд у Білгородській області вказують на те, що Кремль ще не вирішив, як реагувати на ці дії, вважають аналітики.

На думку експертів, реакція влади була зосереджена в основному на інформаційних ефектах, і немає жодних ознак того, що російське керівництво визначило ширшу політику запобігання подальшим обмеженим рейдам у прикордонному регіоні Росії.

ISW додав, що наразі незрозуміло, чи організовує російська влада евакуацію у відповідь на ці дії, хоч Гладков стверджував, що чотири тисячі мешканців уразливого району наразі перебувають у пунктах тимчасового розміщення у зв'язку з евакуацією.

Рейди та обстріли кордону дедалі частіше стають центром критики на адресу російського військового керівництва, зауважили фахівці.

Також вони звернули на те, що ватажок ПВК «Вагнер» Євген Пригожин продовжував використовувати ситуацію в Білгородській області для критики міноборони РФ 3 і 4 червня, зокрема, критикуючи відсутність реакції з боку міністра оборони Сергія Шойгу, генерала-полковника Олександра Лапіна і начальника російського генштабу генерала армії Валерія Герасимова.

Крім того, Пригожин 4 червня заявив, що українські сили, можливо, відновили позиції в південно-західній частині Бахмута, чим підтвердив неодноразові українські повідомлення про те, що ЗСУ утримують позиції на південно-західній околиці міста.

Терорист також вказав, що за деякими неперевіреними повідомленнями, українські сили встановили спостережні пости на південно-західній околиці Бахмута.

Нагадаємо, російські добровольці зайшли у передмістя Шебекіна на Білгородщині, а бійці «Свободи Росії» пропонують жителям Білгородщини евакуацію в Україну.

Як повідомлялося, командир «Російського добровольчого корпусу» Денис Нікітін звернувся до губернатора Білгородської області В'ячеслава Гладкова з пропозицією, щоб посадовець особисто забрав полонених російських окупантів, однак той не приїхав на зустріч із добровольцями та не забрав полонених російських солдатів.

Раніше легіон «Свобода Росії» показав бої з окупантами на Білгородщині.

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Теги: добровольці Білгород росія

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