Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Україна готує інфраструктуру для бойових західних літаків – Повітряні сили

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Україна готує інфраструктуру для бойових західних літаків – Повітряні сили
фото ілюстративне

Вашингтон хоче зрозуміти рівень українських пілотів

В України є план навчання пілотів та інженерів, які б керували і обслуговували західні бойові літаки. Київ також готує для цих літаків відповідну інфраструктуру. Про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

«Наші пілоти разом з колегами будуть аналізувати, скільки часу і засобів потрібно, щоб організувати цю підготовку. Невідомо, де і на якому типі літака вона проходитиме, але процес іде..Міноборони і Мінінфраструктури вже готують інфраструктуру для прийняття вибагливої західної техніки», – розповів Ігнат.

Речник зазначив, що Вашингтон хоче зрозуміти рівень українських пілотів, наскільки філософія управління радянською технікою відрізняється від філософії управління західною технікою.

Раніше Резніков анонсував гарні новини про винищувачі для ЗСУ.

Нагадаємо, триває 377-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Основні зусилля окупанти зосереджують на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. Минулої доби українські воїни відбили на них понад 140 атак противника.

Теги: ЗСУ війна росія окупанти

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

На борту літака у Стамбулі знайшли екзотичний фрукт
Літак не зміг зійснити рейс через сморід: знахідка у багажі здивувала всіх
Сьогодні, 10:59
Вибухи на аеродромі «Мачулищі»: літак А-50 відправився на ремонт до Росії
Вибухи на аеродромі «Мачулищі»: літак А-50 відправився на ремонт до Росії
4 березня, 12:47
Резніков: «Я впевнений, що у нас буде два-три типи винищувачів»
Винищувачі для ЗСУ: Резніков анонсував гарні новини
3 березня, 10:06

Події в Україні

Сили оборони знищили в Бахмуті групу «вагнерівців» (відео)
Сили оборони знищили в Бахмуті групу «вагнерівців» (відео)
Розстріл українського військового. Міноборони терміново звернулося до українців
Розстріл українського військового. Міноборони терміново звернулося до українців
Перші системи Patriot вже прибули до України
Перші системи Patriot вже прибули до України
Україна готує інфраструктуру для бойових західних літаків – Повітряні сили
Україна готує інфраструктуру для бойових західних літаків – Повітряні сили
ЗСУ почали використовувати високоточні «розумні» бомби JDAM
ЗСУ почали використовувати високоточні «розумні» бомби JDAM
«Ворогів не прощаємо». Українські воїни показали, як нищать окупантів (відео)
«Ворогів не прощаємо». Українські воїни показали, як нищать окупантів (відео)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
39K
Чому ЗСУ не відступають від Бахмута: аналітики ISW назвали ціль України
39K
Росіяни оприлюднили відео розстрілу українського полоненого: Банкова жорстко відреагувала
24K
Доля 8 березня: соцмережі шоковані несподіваними результатами соцопитування
14K
Герою Слава! Українці запустили флешмоб шани розстріляному українському воїну
11K
Путін дає сигнал Зеленському: Головне з нового інтерв’ю Саакашвілі
11K
7 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

Окупанти штурмують Бахмут: ЗСУ назвали кількість відбитих за добу атак
Сьогодні, 06:32
Ворог намагається перейти в наступ на двох південних напрямках – Генштаб
Вчора, 06:44
Війна РФ проти України: Шольц повідомив, коли почнуться мирні переговори
Вчора, 06:30
Німецький концерн хоче побудувати танковий завод в Україні
4 березня, 10:53
Окупанти зруйнували два ключових мости в Бахмуті – британська розвідка
4 березня, 10:41
Чи вдасться США повернути Росію у договір щодо ядерної зброї: оцінка ISW
3 березня, 07:45

Прес-релізи

Українські освітяни створили навчальну платформу-комп'ютерну гру для школярів
Українські освітяни створили навчальну платформу-комп'ютерну гру для школярів
2 березня, 10:00
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту