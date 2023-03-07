Україна готує інфраструктуру для бойових західних літаків – Повітряні сили

Вашингтон хоче зрозуміти рівень українських пілотів

В України є план навчання пілотів та інженерів, які б керували і обслуговували західні бойові літаки. Київ також готує для цих літаків відповідну інфраструктуру. Про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Наші пілоти разом з колегами будуть аналізувати, скільки часу і засобів потрібно, щоб організувати цю підготовку. Невідомо, де і на якому типі літака вона проходитиме, але процес іде..Міноборони і Мінінфраструктури вже готують інфраструктуру для прийняття вибагливої західної техніки», – розповів Ігнат.

Речник зазначив, що Вашингтон хоче зрозуміти рівень українських пілотів, наскільки філософія управління радянською технікою відрізняється від філософії управління західною технікою.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Раніше Резніков анонсував гарні новини про винищувачі для ЗСУ.

Нагадаємо, триває 377-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Основні зусилля окупанти зосереджують на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. Минулої доби українські воїни відбили на них понад 140 атак противника.