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Вибухи на аеродромі «Мачулищі»: літак А-50 відправився на ремонт до Росії

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Вибухи на аеродромі «Мачулищі»: літак А-50 відправився на ремонт до Росії
фото ілюстративне

Літак злетів, але, ймовірно, більше не може спостерігати за українськими ППО

Літак дальнього радіолокаційного стеження А-50 повітряно-космічних сил Росії, який постраждав під час атаки дронів, перекинутий для ремонту в Таганрог. Цю інформацію підтвердили виданню «Дзеркало» у приймальні Таганрозького авіаційного науково-технічного комплексу.

У приймальні комплексу, до складу якого входить 325-й Авіаційний ремонтний завод, який займається, зокрема, ремонтом літаків А-50, зазначили, що машина з бортовим номером 43 справді надійшла до них.

«Дзеркало» опублікувало розшифровку цієї телефонної розмови:

– «Я вам телефоную з приводу ремонту літака А-50, який з Білорусі до вас надійшов. Моє начальство сказало у вас уточнити подробиці...».

– «А-50? 43-й борт ви маєте в виду?».

– «Це точно той літак, з Білорусі?».

– «Так-так, той, що вчора до нас прибув».

Під час розмови журналістці «Дзеркала» дали у приймальні кілька телефонних номерів, за якими можна було уточнити подробиці ремонту, проте жодному з них не відповіли.

Нагадаємо, 26 лютого на білоруському аеродромі «Мачулищі» місцеві партизани атакували російський розвідувальний літак А-50 за допомогою двох дронів. Внаслідок вибухів  постраждали передня та центральна частини літака, пошкоджена авіоніка та радіолокаційна антена.

Британська розвідка повідомила, як підрив літака у Мачулищах вплине на російську армію.

26 лютого, рівно в день інциденту, до Мачулищ прилетіла бригада ремонтників з Іваново. – «Не виключено, що цими днями міг проходити швидкий первинний ремонт. Якщо теорія вірна, то всі чотири дні літак дійсно швидко підлатували/підфарбовували, щоб показати, що «з ним все гаразд».

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Теги: Білорусь вибух росія літак

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