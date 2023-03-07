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Літак не зміг зійснити рейс через сморід: знахідка у багажі здивувала всіх

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Літак не зміг зійснити рейс через сморід: знахідка у багажі здивувала всіх
На борту літака у Стамбулі знайшли екзотичний фрукт
фото з відкритих джерел

Один із пасажирів перевозив дуже ароматний подарунок родичам

Запланований рейс Turkish Airlines (THY), який виконував рейс Стамбул-Барселона, повернувся в аеропорт вильоту, оскільки датчики на борту спрацювали через неприємний запах. Про це пише турецьке видання NTV.

Помітивши запах пілот літака вирішив повернутися в аеропорт Стамбула як запобіжний захід, поки він перебував над повітряним простором Болгарії.

Під час експертиз, проведених у вантажі літака, який без проблем приземлився в Стамбулі, було встановлено, чому ж спрацювали датчики. 

Джерело неприємного запаху було знайдене у вантажному відсіку. Ним виявився тропічний фрукт під назвою дуріан, який провозив один із пасажирів. Достиглий фрукт виділяє важкий запах, коли дозріє, його запах більше за все нагадує аромат старих брудних шкарпеток.

Після цього пасажири іншим літаком вилетіли до Барселони. Дуріан, один із фруктів Південно-Східної Азії, смакує як рай і пахне як пекло через неприємний запах, який виділяє, коли дозріває.

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Теги: Стамбул аеропорт пілот подарунок

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