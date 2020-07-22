Україна і Франція підписали контракт на будівництво 20 патрульних катерів
Протягом трьох років Держприкордонслужба повинна отримати 20 сучасних патрульних катерів французької компанії ОСЕА
Україна і Франція підписали контракт на будівництво 20 патрульних катерів для Морської охорони Державної прикордонної служби. Про це повідомляє пресслужба ДПСУ.
Зазначається, що церемонія підписання угоди відбулася в середу, 22 липня, в Миколаєві.
Згідно з угодою, протягом трьох років Держприкордонслужба повинна отримати 20 сучасних патрульних катерів французької компанії ОСЕА. Перший катер має прибути до України у 2021 році.
При цьому чверть замовлення будуть виконувати вітчизняні суднобудівні підприємства за французькими технологіями.
«Угода була ратифікована Верховною Радою України 4 березня 2020 року. Вона передбачає кредитування урядом Франції та провідними європейськими банками будівництва катерів на суму 136,5 млн євро», - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що французька компанія ОСЕА вибрала українським партнером суднобудівне підприємство Нібулон, що побудує п'ять катерів проекту FPB 98 MKI.
FPB 98 MKI - маневрений патрульний катер довжиною 32 метри з легкого алюмінію, який розвиває швидкість до 30 вузлів з дальністю плавання 1200 морських миль і має малу осадку для плавання на мілководді. Кожне судно буде оснащено сучасними системами оптико-електронного спостереження, RIB-човнами для оглядових груп прикордонників. Держприкордонслужба з МВС проводять роботу з устаткування нових катерів сучасними зразками озброєння.
FPB 98 MKI будуть використовуватися для охорони державного кордону на воді, операцій зі спостереження, нагляду і контролю, пошуково-рятувальних операцій та протидії диверсійно-розвідувальним групам.
Зазначимо, минулого тижня влада США схвалила продаж Україні до 16 патрульних катерів Марк VI, а також необхідного супутнього обладнання до них на загальну суму в $ 600 млн.