Україна і Франція підписали контракт на будівництво 20 патрульних катерів



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Перший катер має прибути до України у 2021 році

Протягом трьох років Держприкордонслужба повинна отримати 20 сучасних патрульних катерів французької компанії ОСЕА

Україна і Франція підписали контракт на будівництво 20 патрульних катерів для Морської охорони Державної прикордонної служби. Про це повідомляє пресслужба ДПСУ.

Зазначається, що церемонія підписання угоди відбулася в середу, 22 липня, в Миколаєві.

Згідно з угодою, протягом трьох років Держприкордонслужба повинна отримати 20 сучасних патрульних катерів французької компанії ОСЕА. Перший катер має прибути до України у 2021 році.

При цьому чверть замовлення будуть виконувати вітчизняні суднобудівні підприємства за французькими технологіями.

«Угода була ратифікована Верховною Радою України 4 березня 2020 року. Вона передбачає кредитування урядом Франції та провідними європейськими банками будівництва катерів на суму 136,5 млн євро», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що французька компанія ОСЕА вибрала українським партнером суднобудівне підприємство Нібулон, що побудує п'ять катерів проекту FPB 98 MKI.

FPB 98 MKI - маневрений патрульний катер довжиною 32 метри з легкого алюмінію, який розвиває швидкість до 30 вузлів з дальністю плавання 1200 морських миль і має малу осадку для плавання на мілководді. Кожне судно буде оснащено сучасними системами оптико-електронного спостереження, RIB-човнами для оглядових груп прикордонників. Держприкордонслужба з МВС проводять роботу з устаткування нових катерів сучасними зразками озброєння.

FPB 98 MKI будуть використовуватися для охорони державного кордону на воді, операцій зі спостереження, нагляду і контролю, пошуково-рятувальних операцій та протидії диверсійно-розвідувальним групам.

Зазначимо, минулого тижня влада США схвалила продаж Україні до 16 патрульних катерів Марк VI, а також необхідного супутнього обладнання до них на загальну суму в $ 600 млн.