Прикордонники затримали чоловіків, які везли радіоактивні чорниці із зони ЧАЕС



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Троє мешканців Рівненщини незаконно проникли на радіоактивно забруднену територію з метою збору ягід чорниці Фото: ДПСУ

Радіаційний фон назбираних ягід, що зловмисники мали намір продати, майже вдвічі перевищував допустиму норму

Троє чоловіків з Рівненщини збирали чорниці у радіаційно забрудненій зоні Чорнобильської АЕС у Поліському районі на Київщині.

Як повідомила Держприкордонслужба, їх у п'ятницю ввечері помітили прикордонники відділу «Млачівка» разом з поліцейськими.

На момент виявлення чоловіки вже встигли назбирати майже 200 кг дикоросів.

Зібрану чорницю громадяни мали намір продати. Про те що радіаційний фон «врожаю» майже вдвічі перевищував допустиму норму, збирачів не бентежив. При допустимому радіаційному фоні до 0,3 µSv/h, фон ягід подекуди заходив за показник 0,5 µSv/h.

На правопорушників склали протоколи за ст. 46-1 КУпАП «Порушення вимог режиму радіаційної безпеки в місцевостях, що зазнали радіоактивного забруднення».

Їм загрожує штраф від 340 до 510 грн.

До слова, вчені розмістили на борту безпілотників радіаційні детектори, що дозволило їм виявити невідомі досі радіаційні гарячі точки в Рудому лісі, який оточує місце ядерної катастрофи в Чорнобилі.