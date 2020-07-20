Sea Breeze-2020: у Чорному морі стартували українсько-американські навчання



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Основне призначення Sea Breeze – це підтримання стабільності й безпеки у Чорноморському регіоні

Усього до Sea Breeze-2020 планується залучити близько 2 тисяч осіб із дев’яти країн, зокрема понад 20 кораблів, а також літаки, гвинтокрили тощо

В акваторії Чорного моря стартували ювілейні, двадцяті, українсько-американські навчання Sea Breeze, які через коронавірус обмежаться лише морською фазою із залученням авіації.

Про це йдеться у повідомленні інформагентства Арміяінформ.

«Цьогорічні українсько-американські навчання Sea Breeze розгортатимуться в акваторії Чорного моря без контакту особового складу. Передбачається, що в процесі навчань у морі кораблі країн-учасниць здійснюватимуть спільні тактичні маневрування, тренуватимуться з організації зв’язку, протимінних дій, передачі вантажів на ходу. Екіпажі кораблів та катерів відпрацюють питання взаємодії з тактичною та морською авіацією, проведуть низку навчань з протиповітряної, протикорабельної і протикатерної оборони на переході морем, відпрацюють завдання операцій з морського перехоплення та огляду судна-порушника. Крім того, виконають завдання з посилення охорони і оборони важливих об’єктів морської інфраструктури», - зазначається в повідомленні.

За словами командувача Військово-морських сил України контрадмірала Олексія Неїжпапи, основне призначення Sea Breeze – це підтримання стабільності й безпеки у Чорноморському регіоні. Тому головним завданням для морського компонента навчань є відпрацювання операцій за стандартами Альянсу, що направлені на забезпечення миру та безпеки у кризовому регіоні.

За задумом Командування національного військового флоту під час навчань корабельно-катерні тактичні групи українських ВМС мають набути необхідного рівня взаємосумісності, бойових та оперативних спроможностей діяти у взаємодії з кораблями Альянсу.

Важливим випробуванням для військових моряків стане виконання бойових вправ артилерійських стрільб по морських і повітряних цілях, а також проведення навчань з боротьби за живучість та порятунку екіпажу корабля, що зазнав лиха в морі.

Міжнародні навчання триватимуть сім днів. У навчаннях запланована участь ракетного есмінця типу «Арлі Берк» USS Porter і патрульного протичовнового літака P-8 Poseidon ВМС США, а також кораблів постійної військово-морської групи НАТО, які вже прибули у Чорне море.

Усього до Sea Breeze-2020 планується залучити близько 2 тисяч осіб із дев’яти країн, зокрема понад 20 кораблів, а також літаки, гвинтокрили тощо. Загалом у навчаннях, окрім України і США, візьмуть участь військові Болгарії, Грузії, Норвегії, Франції, Румунії, Іспанії та Туреччини.

Командувач 6-го Флоту ВМС США віцеадмірал Юджин Блек підкреслив, що навчання Sea Breeze є реальною демонстрацією рішучості США щодо колективного захисту Європи.

Як повідомлялося, дві військово-морські групи НАТО увійшли минулого тижня в Чорне море для участі у багатонаціональних навчаннях.

Нагадаємо, що наприкінці минулого тижня Росія перекинула війська і військову техніку до кордону з Україною.

Заступник міністра закордонних справ України Василь Боднар прокоментував наказ президента Росії Володимира Путіна, яким він дав завдання перевірити готовність військ на кордоні з Україною.

17 липня стало відомо, що Путін доручив провести раптову перевірку армії. Перевірка торкнеться військ, розташованих, зокрема, поблизу кордону з Україною. Такі дії проводиться для оцінки рівня підготовки армії, а також для вирішення про допуск об’єднань і військових частин до навчання «Кавказ-2020».

Міністр оборони Андрій Таран вже заявив, що через російські військові навчання «Кавказ-2020», які відбудуться в другій декаді вересня, Міноборони України також хоче провести військові навчання в цей час.

Як повідомлялося, нещодавно на полігонах анексованого Криму Росія розпочала двосторонні батальйонні тактичні навчання з підрозділами армійського корпусу Чорноморського флоту РФ.

11 липня в окупованому Криму помітили колону російської військової техніки, яка рухалася у напрямку Сімферополя. Більшу частину техніки складали військові вантажівки з відкритим кузовом.