Шмигаль заявив, що у власника танкера Delfi є кілька днів для підняття судна



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Судно затонуло біля берегів Одеси у листопаді минулого року і тепер загрожує навколишньому середовищу

Якщо власник не зможе підняти судно, то відмовиться від прав власності - прем'єр

У власника затонулого в Одесі танкера Delfi має ще одну спробу до кінця тижня підняти корабель. Про це Шмигаль написав у своєму Телеграм-каналі.

За словами прем’єра, якщо власник не впорається у відведені терміни, то відмовиться від прав власності на танкер і тоді цим питанням займеться державна Адміністрація морських портів.

Шминаль додав, що питання з затонулим кораблем знаходиться на контролі у міністра інфтраструктури Владислава Криклія.

Прем’єр поінформував, що також відпрацьовуються додаткові сценарії для якнайвшвидшого вирішення питання з затонулим танкером.

Як повідомлялося, 18 липня затонулий поблизу берегів Одеси танкер Delfi не змогли підняти. Дві спроби підняти танкер провалилися.

Нагадаємо, судно затонуло біля берегів Одеси у листопаді минулого року. Власник танкера не мав змоги підняти його, тому судно до сьогодні залишається лежати біля міського пляжу. Час від часу з танкера проливається пальне, що загрожує екологічним лихом.

22 листопада 2019 року, танкер Delfi спочатку перебував в акваторії порту «Південний». Через сильний шторм його зірвало з якоря і віднесло у бік Одеси.

За даними капітана Одеського порту, судновласник забороняв морякам евакуюватися, а рятувальні судна не могли підійти через складні погодні умови.

Як відомо, 21 червня із затонулого поблизу Одеси танкера «Делфі» вилилося пальне.

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