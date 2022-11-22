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Чому українська ППО ефективніша за «Залізний купол»: роз'яснення військового

Альона Боженко
glavcom.ua
Чому українська ППО ефективніша за «Залізний купол»: роз'яснення військового
Військовий аналітик заявив, що в Україні побудовано дуже ефективну систему ППО
фото ілюстративне

«Залізний купол» – це певна реклама з боку ППО Ізраїлю, тому що вони заявляють про стовідсотковий захист країни від ворожих нападів, але це не відповідає дійсності»

На сьогодні Україна володіє набагато ефективнішою протиповітряною системою оборони, аніж розрекламований ізраїльський «Залізний купол». Про це повідомив військовий аналітик, ветеран російсько-української війни Олексій Гетьман, передає «Еспресо».

«Протиповітряна оборона є багатоешелонованою, тобто не можна по одній лінії поставити засоби дивізіону ППО і вважати, що цим можна перехопити всі ракети. На мою думку, «Залізний купол» – це певна реклама з боку ППО Ізраїлю, тому що вони заявляють про стовідсотковий захист країни від ворожих нападів, але це не відповідає дійсності і є тільки красивою назвою. По-перше, тому що там доволі невелика ділянка кордону і поставити велику кількість засобів ППО набагато простіше, бо це у десятки разів менше, ніж в Україні. По-друге, Ізраїль ніколи не атакували такими ракетами, якими атакують нас, а саме ракетами Х-101 чи Х-555, чи балістичними ракетами «Іскандер». По них стріляють некерованими ракетами, щось на кшталт «градів», які доволі легко перехоплюються», – зауважив військовий аналітик.

Олексій Гетьман додав, якщо по Ізраїлю стріляли б такими ж ракетами, як по нас, то їхній «Залізний купол» дав кількість вражених цілей у відсотках менше, ніж дає наша ППО.

«Тобто, нічого такого в Ізраїлі не побудували, а те що, побудовано у нас є набагато ефективнішою системою ППО, ніж в Ізраїлі. Якщо пояснити простими словами, то по Ізраїлю стріляють мотлохом, а по нас високоточними ракетами, які мають засоби боротьби з протиповітряними силами. Тому, у нас дуже ефективна ППО. Також наші партнери нам постійно надають додаткові зенітно-ракетні комплекси й зараз їх всіх навіть важко перерахувати. На сьогодні нам не вистачає тільки кількості цих комплексів, тому що певна кількість дасть більш щільну оборону. Відповідно, відсоток збитих ворожих цілей підніметься до 80% або 90%, бо 100%, на жаль, не може перехопити жодна країна. Але той відсоток, який ми перехоплюємо є набагато вище, ніж можуть перехопити ППО багатьох країн, навіть країн НАТО», – підкреслив Гетьман.

Нагадаємо, ЗСУ повідомили, що українцям не слід повідомляти про роботу ППО чи вибухи у тих, чи інших населених пунктах до офіційних коментарів. Оскільки це орієнтує ворога, де зосереджені наші сили. 

Теги: Ізраїль Україна військова техніка

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