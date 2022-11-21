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Польща хоче розмістити біля кордону з Україною американські системи ППО

Надія Клочко
glavcom.ua
Польща хоче розмістити біля кордону з Україною американські системи ППО
Польський міністр оборони пропонує розмістити системи ППО Patriot біля кордону України
фото з відкритих джерел

Додаткові системи ППО Patriot Польща отримає від Німеччини

Польща погодилася розмістити біля кордону з Україною системи протиповітряної оборони Patriot, які напередодні їй запропонувала Німеччина. Про це заявив польський міністр оборони Маріуш Блащак.

«Я із задоволенням прийняв пропозицію міністра оборони Німеччини щодо розміщення додаткових ракетних установок Patriot у нашій країні. Сьогодні у телефонній розмові з німецькою стороною я запропоную, щоб система була розміщена поблизу кордону з Україною», – зазначив він.

MIM-104 Patriot – американський зенітний ракетний комплекс, що перебуває на озброєнні США та армій країн-союзниць. Наземні системи протиповітряної оборони, такі як Patriot групи компаній Raytheon, призначені для перехоплення мети лінії візування.

Зазначимо, після падіння в Польщі ракети Німеччина запропонувала Варшаві підтримку у забезпеченні безпеки повітряного простору – за допомогою винищувачів Eurofighter та систем ППО Patriot. Про це заявила міністр оборони Крістін Ламбрехт.

«Ми запропонували Польщі підтримку у забезпеченні безпеки повітряного простору – за допомогою винищувачів Eurofighter та систем протиповітряної оборони Patriot», – зазначила Ламбрехт на тлі побоювань, що війна може перекинутися через кордон України.

До слова, раніше генерал польської армії Роман Полко, який є членом Ради у справах безпеки та оборони Польщі при президенті, заявив, що у світлі трагічного інциденту в селі Пшеводув, де внаслідок падіння ракети загинуло двоє людей, Варшава має посилити безпеку неба. Зокрема, необхідно встановити системи протиповітряної оборони на території України

Нагадаємо, 15 листопада в прикордонному селищі Польщі впала ракета, внаслідок чого двоє людей загинули.

У Польщі був терміново скликаний Комітет Ради міністрів з питань національної безпеки і оборони. Уряд Польщі вирішив підвищити боєготовність деяких підрозділів та розглянути можливість застосувати статтю 4 Договору про НАТО.

Росія традиційно заперечила, що завдавала ракетних ударів по столиці України. Також російське міністерство оборони вирішило заперечити причетність до падіння ракет в Польщі, назвавши це «провокацією». 

Президент Польщі Дуда заявив, що поки немає ознак того, що падіння ракети на територію Польщі було навмисною атакою на країну. Також Польща наразі не має доказів, що ракету випустила російська сторона.

Раніше президент США Джо Байден заявив партнерам G7 і НАТО, що вибух у Польщі викликала ракета української протиповітряної оборони.

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Теги: Польща Німеччина війна кордон

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