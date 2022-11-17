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ППО над Києвом збила чотири ракети, ще шість – над морем 

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
ППО над Києвом збила чотири ракети, ще шість – над морем 
Ворожі снаряди не долетіли до цілі  
фото з відкритих джерел

Рашисти били з літаків та кораблів 

За час ранкової повітряної тривоги 17 листопада над Києвом сили протиповітряної оборони знищили чотири ракети та п'ять БПЛА Shahed. Про це інформує Київська міська військова адміністрація.

По Одещині з Чорного моря ворог запустив «Калібри», а з літака Су-30 спрямував шість ракет. Такі дані оперативного командування «Південь». Шість ракет сили ППО збили над морем.

Уражено логістичний об'єкт в Одесі, постраждали цивільні особи, пошкоджено будівлі кількох підприємств. 

Нагадаємо, внаслідок ракетного удару по об‘єкту інфраструктури на Одещині постраждало троє людей.

Крім того, внаслідок ранкових обстрілів Дніпра шпиталізовано 14 людей, серед них одна дитина. 

Також ворог атакував ракетами критичну інфраструктуру Харківщини.

До слова, екстрені служби проводять аварійно-рятувальні роботи у місті Вільнянськ, що на Запоріжжі, де внаслідок нічного ракетного удару зруйновано двоповерховий житловий будинок. Наразі під завалами знайдено чотирьох загиблих, їхні особисті дані встановлюються. 

До слова, триває 267 доба повномасштабної війни Росії проти України. За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Стельмахівка і Білогорівка Луганської області та Верхньокамянське, Соледар, Невельське, Марʼїнка і Первомайське на Донеччині.

Теги: ворог ракета Київщина Одещина

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