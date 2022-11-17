Польський генерал запропонував розмістити системи ППО на території України

Генерал Роман Полко є членом Ради у справах безпеки та оборони Польщі при президенті

Генерал Роман Полко вважає, що польська ППО також має захищати частину території України

Генерал польської армії Роман Полко, який є членом Ради у справах безпеки та оборони Польщі при президенті, заявив, що у світлі трагічного інциденту в селі Пшеводув, де внаслідок падіння ракети загинуло двоє людей, Варшава має посилити безпеку неба. Зокрема, необхідно встановити системи протиповітряної оборони на території України. Про це військовий сказав у інтерв’ю Radia ZET.

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На думку генерала, розміщення систем ППО в Україні дозволить забезпечити максимальний захист підльоту будь-якого типу снарядів вже до польсько-українського кордону.

Як наголосив генерал Полко, польська ППО також має захищати частину території України.

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«Це має бути закриття смуги повітряного простору, що виходить на територію України, і створення системи ППО. Ми не можемо допустити, щоб польські громадяни гинули», – зазначив він.

Генерал Полко очікує запровадження додаткових заходів протиповітряної оборони на території Польщі, тобто на території НАТО, посилення моніторингу повітряного простору та присутності бойової авіації.

«Ми повинні повідомити Росії, що Україна і прикордонна зона будуть постійно контролюватися альянсом НАТО і російські бойові засоби будуть збиті», – вважає він.

Генерал Полко також додав, що «безпрецедентна атака на цивільні об'єкти та інфраструктуру є основою для того, щоб НАТО нарешті зняло обмеження для України та дало їй зброю далекого радіусу дії».

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Нагадаємо, 15 листопада в прикордонному селищі Польщі впала ракета, внаслідок чого двоє людей загинули.

У Польщі був терміново скликаний Комітет Ради міністрів з питань національної безпеки і оборони. Уряд Польщі вирішив підвищити боєготовність деяких підрозділів та розглянути можливість застосувати статтю 4 Договору про НАТО.

Росія традиційно заперечила, що завдавала ракетних ударів по столиці України. Також російське міністерство оборони вирішило заперечити причетність до падіння ракет в Польщі, назвавши це «провокацією».

Президент Польщі Дуда заявив, що поки немає ознак того, що падіння ракети на територію Польщі було навмисною атакою на країну. Також Польща наразі не має доказів, що ракету випустила російська сторона.

Раніше президент США Джо Байден заявив партнерам G7 і НАТО, що вибух у Польщі викликала ракета української протиповітряної оборони.

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