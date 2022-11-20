«Працюють наші»: військові закликали українців уникати повідомлень про роботу ППО  

Гуменюк: «Пам'ятайте про те, коли працюють наші, вони працюють для того, щоб була безпека і не треба сповіщати ворога про цю роботу»

Українцям не слід повідомляти про роботу ППО чи вибухи у тих, чи інших населених пунктах до офіційних коментарів. Оскільки це орієнтує ворога, де зосереджені наші сили. Про це заявила начальниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Їм (окупантам – ред.) не дає спокою наша протиповітряна оборона, її якість і налаштування, вони все ж таки намагаються, зокрема, і вирахувати ці позиції захисту», – зазначила Гуменюк.

Вона закликала не поспішати попереджати, що «зараз в тому чи іншому регіоні спрацювала ППО», чи на кшталт «вибухи, які ви чуєте, – спокійно, працюють наші».

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Пам'ятайте про те, коли працюють наші, вони працюють для того, щоб була безпека і не треба сповіщати ворога про цю роботу. Навіть якщо ви не називаєте конкретних координат, ви орієнтуєте де і на яких напрямках зосереджені ці сили», – пояснила Гуменюк.

Керівниця прессцентру підкреслила, що потрібно пам'ятати про гібридність цієї війни і потужність інформаційного фронту. «Війна триває, вибухи можливі, а про їх наслідки і потрібну інформацію – ми обов'язково сповістимо, не поспішайте та не допомагайте ворогу», – підсумувала Гуменюк.

Нагадаємо, розпочалася двісті сімдесята доба російського широкомасштабного вторгнення. Противник продовжує збройну агресію проти нашої держави та не припиняє завдавати ударів по об’єктах промисловості. Зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони, здійснює обладнання в інженерному відношенні лінії оборони. На окремих напрямках продовжує вести наступальні дії.

За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки російських окупантів в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Спірне, Яковлівка, Бахмутське, Бахмут, Опитне і Кліщіївка на Донеччині.

Будь ласка, читайте текст після реклами