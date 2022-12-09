Україна може отримати новітні системи ППО Skynex (фото, відео)

Німецька компанія отримала замовлення на два ППО Skynex для України

Поставки новітньої системи ППО в Україну очікуються вже на початку 2024 року

Концерн Rheinmetall виготовить для України два нові зенітні комплекси Skynex. Про це повідомило німецьке видання Handelsblatt з посиланням на свої джерела в уряді.

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Rheinmetall підтвердила замовлення в п’ятницю, водночас не назвала країну-отримувача.

Однак, згідно з даними урядових джерел, йдеться саме про України. Поставки очікуються вже на початку 2024 року.

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Відомо, що Skynex – ППО малого радіуса дії. Використовує 35-мм програмовані боєприпаси Ahead, які гармата Oerlikon Mk3 вистрілює зі швидкістю 1000 пострілів за хвилину на ефективну дальність у 4 кілометри. Система Skynex використовує 35-мм боєприпаси для роботи по безпілотниках або крилатих ракетах.

Гарматний модуль має радар стеження з автономним пошуком цілі. Системою можна керувати дистанційно. На відміну від зенітних самохідних установок Gepard, які Україна вже отримала від Німеччини, Skynex є новою розробкою.

Rheinmetall оцінює вартість двох зенітно-ракетних комплексів у 182 мільйони євро. Крім того, ще близько 12 мільйонів євро буде витрачено на вантажні автомобілі. За інформацією джерел Handelsblatt, ці витрати будуть покриті урядом Німеччини; наразі там вивчають, за якою статтею бюджету можна було б використати ці кошти.

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Нагадаємо, раніше Німеччина відмовилася передавати Україні системи протиповітряної оборони Patriot.

Разом з тим глави урядів України та Молдови домовилися про співпрацю у сфері протиповітряної оборони, а також у сфері покращення прикордонного контролю.