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Україна може отримати новітні системи ППО Skynex (фото, відео)

Альона Боженко
glavcom.ua
Україна може отримати новітні системи ППО Skynex (фото, відео)
Німецька компанія отримала замовлення на два ППО Skynex для України
фото із відкритих джерел

Поставки новітньої системи ППО в Україну очікуються вже на початку 2024 року

Концерн Rheinmetall виготовить для України два нові зенітні комплекси Skynex. Про це повідомило німецьке видання Handelsblatt з посиланням на свої джерела в уряді.

Rheinmetall підтвердила замовлення в п’ятницю, водночас не назвала країну-отримувача.

Однак, згідно з даними урядових джерел, йдеться саме про України. Поставки очікуються вже на початку 2024 року.

Відомо, що Skynex – ППО малого радіуса дії. Використовує 35-мм програмовані боєприпаси Ahead, які гармата Oerlikon Mk3 вистрілює зі швидкістю 1000 пострілів за хвилину на ефективну дальність у 4 кілометри. Система Skynex використовує 35-мм боєприпаси для роботи по безпілотниках або крилатих ракетах.

Україна може отримати новітні системи ППО Skynex (фото, відео) фото 1

Гарматний модуль має радар стеження з автономним пошуком цілі. Системою можна керувати дистанційно. На відміну від зенітних самохідних установок Gepard, які Україна вже отримала від Німеччини, Skynex є новою розробкою.

Rheinmetall оцінює вартість двох зенітно-ракетних комплексів у 182 мільйони євро. Крім того, ще близько 12 мільйонів євро буде витрачено на вантажні автомобілі. За інформацією джерел Handelsblatt, ці витрати будуть покриті урядом Німеччини; наразі там вивчають, за якою статтею бюджету можна було б використати ці кошти.

Нагадаємо, раніше Німеччина відмовилася передавати Україні системи протиповітряної оборони Patriot.

Разом з тим глави урядів України та Молдови домовилися про співпрацю у сфері протиповітряної оборони, а також у сфері покращення прикордонного контролю.

Теги: боєприпаси Німеччина Україна військова техніка

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